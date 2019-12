Arkadaş

Her insan çocukluğunun hayallerine sürgün gidermiş.

Ne zaman eski şarkılardan birini duysak ne zaman Metin Oktay, Baba Hakkı ve Lefter konulu sohbetler açılsa; arkadaş ıslıkları gözümüzde tüter.

Yıllar gelip geçmiş olabilir ama her arkadaş başka bir arkadaşın tarihine geçmiştir.

Arkadaş; aynı formayı giymese de maçı birlikte izlerken karşısındaki insanın hüznüne de sevincine de ortak olmaktı.

Arkadaş; arkadaşına yapılan haksızlığı kendine yapılmış saymaktı.

Sahanın ortasında sakatlanıp yerde yatanları tribünde ayağa kaldırmaktı.

* * *

Kulüp başkanlarına bakarım, teknik adamlara, futbolculara; kurdukları cümlelere.

Bazıları iyi insandır dünyaya bir amaç uğruna geldiğini bilir, kendi ömründen verir de başkalarının ömrüne gün ekler.

Bazıları şiddetten medet umar, gözlerini yumar zarafet ölümlerine.

Bazıları onurlu insandır, gücü bir karıncanın sessizliği kadardır da yaptıkları dünyalar kadar.

Bazıları ezeli rakibini aşağılamak için hayvanları aracı kullanacak kadar küçülür de kendini büyük görür!

Bazıları ağaçların derinliğini ölçer yıldızları sayar tek tek.

Bazıları duygusal insandır, herkesten daha cesur herkesten daha ürkek.

* * *

Şenol Güneş'in milli takıma kattığı değerin öznesidir sevgi.

Formanın üzerinde parlayan yıldızın tercümesidir; arkadaşlık.

O yüzden milli takım yeniden ülkenin takımı haline geldi, nefretin kör mızrağından kurtulup!

Avrupa Şampiyonası'nda böylesine bir gruptan çıkabilme ihtimalindeki en büyük güvencenin adı da takımdaki arkadaşlıktır.

Yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhu.

Şenol Güneş kendi ruhunda mevcut olan arkadaşlık duygusunu milli takıma monte ederken, şimdi kulüplere ilham veriyor. Görebilene.

* * *

Düşünüyorum da, futbolda arkadaşlık haftası düzenlense kaç kişi katılır sanıyorsunuz?

Asaletin yaya geçidinde kaç kişi adam gibi selamlaşır, tokalaşır?

Sportmenlikle aramızdaki kaç ışık yılı mesafe var?

Başkaları için kazdıkları mezardan kendilerinin çıktıklarını görecek göz var mı karanlık adamlarda?

"Kendilerinden bekleneni yapmayanlar kendilerine gerekeni de bulamayacaklardır" cümlesinde özneyi kim bulur?

Gerçek arkadaşlardan başka!

* * *

Şiddet ve nefretin itibarı büyürken değerler küçüldü. Nefesi para ve çıkar kokanlar tarafından sırtından vuruldu arkadaşlık.

Kelime anlamı kaybolan arkadaş bu ülkenin en büyük yenilgisidir.

O yüzden futboldaki yılan ıslıklarına inat, milli takımdaki arkadaş ıslıklarının duyulması adına aşağıdaki fantastik öyküyü aktarıyorum.

* * *

İki arkadaş ömür boyunca birbirini taşımaya yemin etmişlerdi.

Biri öldü, diğeri hayat kavgasında bir çölde yapayalnız kaldı.

Kalan delikanlı ıslık çalarak çölü aşarken yolda bir çift ayak izi gördü ve ölen arkadaşına sitem etti.

"Hani beni yalnız bırakmayacaktın, yarı yolda terk ettin" O sırada bir ıslık duyuldu ardından da bir ses yankılandı.

"Bana sitem etme. O ayak izleri bana ait. Çünkü zor zamanlarında seni ben taşıdım. O ıslıkları kim çalıyordu sanıyorsun?"