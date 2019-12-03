İbret!

Adaletin "bloke" edildiği bir ülkede Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu mu tartışmalıyız, hakemliğin derin devletini mi?

Göztepe karşısındaki Fenerbahçe'nin futbol olarak kazanmayı hak etmediğini söylersek kimseye haksızlık etmeyiz.

Ama adaletsizliğin kadrajında deliller bazı hakemlerin aleyhinedir!

İtiraz edenleri de film içinde film çevirenleri de vicdan sokağında sorularımızla bekleriz!

"Bu kadar günahı ne yapacaksınız hakem beyler? Sizin adaletiniz nerede saklanır ne yer ne içer?

Kimlerden beslenir meslek onurunuz?"

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Malatya 'da Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltıda 1 metre öne çıkan kalecinin duruşuna onay verenlerin, Göztepe maçında kaleci Altay'ın kurtardığı penaltıyı tekrar ettirmesi bu mesleğin içindeki adamların tehlikeli olduğunun resmidir.Kurallara işleyen düdüklere itirazımız yok.Ama kuralları düdükleyenleri teşhir etmemiz gerekiyor.

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Trabzonspor 'un maçlarındaki başkalık, rakibi de futbola çağıran futbol anlayışı seyir zevkinin sonuçtan önemli olduğu gerçeğini de doğuruyor.Ama yozlaşan sistemde günü kurtarmak geleceği kurmaktan daha değerli sayıldığı için her şey "yevmiye hesabıyla" değerlendiriliyor.Bu ülkede yarışma jürilerine bakınca sorgulama gücünün içler acısı halini anlatmaya gerek kalmıyor zaten.

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Seyir zevkimizin azalmasında hakemler kadar sahada artistik ve muhbirlik klipleri çeken futbolcuları da işaret etmeliyiz.Futbolcuların kitap okuyanları vardı, şimdi çukur dizilerine bayılıyorlar ya da otomobil kataloglarına!Kültürle ve aydınlıkla barışık olmaktansa sürüye karışmak daha anlamlı geliyor birçoklarına.Sürüden ayrılanı kurt kapıyor ya cahil kalmak değerli bir duruş artık!Nasılsa futbolu bırakınca ya yorumcu olacaklar ya da spor yazarı!"Mesleğimizi kaybettik hükümsüzdür" desem ne yazar!

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