Deli defteri

Bir adam bir takım karşısında nedir ki diye sorulur ya bazen, Vedat Muriç her rakip için Fenerbahçe'nin en büyük gücüdür.

Ama bir takımın sistemi yerine oturuyorsa herkesin yokluğu dolar.

Hele bu kadar üzerine gelinen bir kulübün azgın dalgaları ne kadar sevdiği bilinirken!

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Fenerbahçe'nin sezon başından beri direklerden dönen toplarla kaybettiği puanların liderlikle yakın ilişkisi olduğu ortadayken, takımdaki kazanma isteğinin özne olduğunu kimse inkar edemez.

Vedat Muriç'in sakatlığını "sıkma canını müsterih ol" şeklinde yorumlarsak, Fenerbahçe'nin takım ruhuna duyduğumuz saygının karşılığıdır.

Vedat yoksa aşk var!

Yetmez mi?

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Bir film oynanıyor yine.

Adalet yorumlarına bakıyorum da kaleci Altay'ın kırmızı kartlık hareketi medyada yer buluyor ama Muslera'nın Gaziantep'de son dakikada kırmızı kartlık ve penaltılık hareketine kalem oynatılmıyor.

Galatasaray'ın Çaykur Rize maçında verilen penaltısıyla Fenerbahçe'nin Kayseri karşısında verilmeyen penaltısının ikiz kardeş olduğunun bir açıklaması varsa, "köküne kadar adaletsizliktir!" Adres şaşırtmaca oynanıyor medyada!

Bu ülkede kimlerin nasıl şampiyon olduklarını gördük.

Küme düşürülen hakemlerin niye cezalandırıldığını da hepimiz biliyoruz, futbolun derin devletinin kimlere çalıştığını da!

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Gençliğimizde günlüğünü tutardık futboldaki güzelliklerin defterimizde yer kalmazdı.

Kunduraya kum dolardı o yıllarda o yüzden türkü yaptılar.

Spor ayakkabılara su dolmasın diye su geçirmez sprey yaptılar.

Her şey için bir şey yaptılar da çocuklarımızın o güzelim futbol sevdasına neden zehir kattılar?

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Kabak çiçeğini doldurup dolma yaptılar.

İncir çekirdeğini doldurmayan sözlerle ekranlarda yorumculuk yaptılar.

"Böyle mi esecekti bu rüzgar" şarkısında bütün kuşları vefasız yaptılar.

Peki, kabadayıların yaptıklarını neden yanlarına bıraktılar?

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Söğüt dalına yuva yapan mandaları türkü yaptılar.

İti kopuğu televizyonlarda delikanlı yaptılar. Nostaljiyi teknolojinin ayağının altına attılar.

Bedava yemeği bulunca domuz gibi yiyenleri popüler yaptılar.

Peki, kanlı yemek tariflerine çocuklarımızı katanlar için niye bir şey yapmadılar?

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Bayıra karşı yatmak isteyenler için türkü yaptılar, "tırmala beni kaşı beni" diyenleri de içine kattılar.

Bütün kargaları kılavuz yaptılar.

Çocuklarımızı ekranlardaki kanalizasyon çukurlarına attılar.

Futbolda alçaklığı yükselen değer yaptılar.

Ahlaksız kazanca arka çıktılar, el ele verip öne çıktılar.

Sonunda onuru ve haysiyeti futbolun kitabından çıkarttılar.

Yalanlarla insanların gözlerini bağlayan sistemde futbol seyir zevkini de kaybetti asaletini de.

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Bizimki nostaljiye sevdalı bir delinin hatıra defteri!

Yazdıklarımızı anlayan da sağ olsun anlamayan da!

Vardır elbet bu koca ülkede aynı dili konuştuğumuz birileri.