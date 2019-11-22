Deli defteri – Hakkı Yalçın – Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Deli defteri

Deli defteri

Bir adam bir takım karşısında nedir ki diye sorulur ya bazen, her rakip için 'nin en büyük gücüdür.
Ama bir takımın sistemi yerine oturuyorsa herkesin yokluğu dolar.
Hele bu kadar üzerine gelinen bir kulübün azgın dalgaları ne kadar sevdiği bilinirken!
H H H
Fenerbahçe'nin sezon başından beri direklerden dönen toplarla kaybettiği puanların liderlikle yakın ilişkisi olduğu ortadayken, takımdaki kazanma isteğinin özne olduğunu kimse inkar edemez.
Vedat Muriç'in sakatlığını "sıkma canını müsterih ol" şeklinde yorumlarsak, Fenerbahçe'nin takım ruhuna duyduğumuz saygının karşılığıdır.
Vedat yoksa aşk var!
Yetmez mi?
H H H
Bir film oynanıyor yine.
Adalet yorumlarına bakıyorum da kaleci Altay'ın kırmızı kartlık hareketi medyada yer buluyor ama Muslera'nın 'de son dakikada kırmızı kartlık ve penaltılık hareketine kalem oynatılmıyor.
'ın maçında verilen penaltısıyla Fenerbahçe'nin karşısında verilmeyen penaltısının ikiz kardeş olduğunun bir açıklaması varsa, "köküne kadar adaletsizliktir!" Adres şaşırtmaca oynanıyor medyada!
Bu ülkede kimlerin nasıl şampiyon olduklarını gördük.
Küme düşürülen hakemlerin niye cezalandırıldığını da hepimiz biliyoruz, futbolun derin devletinin kimlere çalıştığını da!
H H H
Gençliğimizde günlüğünü tutardık futboldaki güzelliklerin defterimizde yer kalmazdı.
Kunduraya kum dolardı o yıllarda o yüzden türkü yaptılar.
Spor ayakkabılara su dolmasın diye su geçirmez sprey yaptılar.
Her şey için bir şey yaptılar da çocuklarımızın o güzelim sevdasına neden zehir kattılar?
H H H
Kabak çiçeğini doldurup dolma yaptılar.
İncir çekirdeğini doldurmayan sözlerle ekranlarda yorumculuk yaptılar.
"Böyle mi esecekti bu rüzgar" şarkısında bütün kuşları vefasız yaptılar.
Peki, kabadayıların yaptıklarını neden yanlarına bıraktılar?
H H H
Söğüt dalına yuva yapan mandaları türkü yaptılar.
İti kopuğu televizyonlarda delikanlı yaptılar. Nostaljiyi teknolojinin ayağının altına attılar.
Bedava yemeği bulunca domuz gibi yiyenleri popüler yaptılar.
Peki, kanlı yemek tariflerine çocuklarımızı katanlar için niye bir şey yapmadılar?
H H H
Bayıra karşı yatmak isteyenler için türkü yaptılar, "tırmala beni kaşı beni" diyenleri de içine kattılar.
Bütün kargaları kılavuz yaptılar.
Çocuklarımızı ekranlardaki kanalizasyon çukurlarına attılar.
Futbolda alçaklığı yükselen değer yaptılar.
Ahlaksız kazanca arka çıktılar, el ele verip öne çıktılar.
Sonunda onuru ve haysiyeti futbolun kitabından çıkarttılar.
Yalanlarla insanların gözlerini bağlayan sistemde futbol seyir zevkini de kaybetti asaletini de.
H H H
Bizimki nostaljiye sevdalı bir delinin hatıra defteri!
Yazdıklarımızı anlayan da sağ olsun anlamayan da!
Vardır elbet bu koca ülkede aynı dili konuştuğumuz birileri.

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 22 Kasım 2019, Cuma
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
    1. SMS: HYA yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Hakkı Yalçın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      HYA boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN