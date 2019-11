Şenol Güneş’in harika çocukları

Şenol Güneş; milli takımda kazanma yasalarını yeniden hayata geçiren büyük usta.

Gencecik çocuklarla çıktığı Avrupa yolculuğunun özel kaptanı.

Türk futbol tarihinde hiç kimseye nasip olmayan başarıların tek sahibi.

Duruşu; asaleti tanımlamak isteyenler için gerçek bir ayna.



Şenol Güneş; futbol kültürüne duyulan açlığı milli takımda oluşturduğu enerji, yürek ve direnişle doyuran adam.

Seçtiği gençler her maçta bir hayat muharebesinde yol arkadaşına bakar gibi baktılar birbirlerine.

Giydikleri formanın kutsallığını hisseden imece ruhuyla.

Ülkelerine verdikleri sözü yerine getirmenin gururuyla gökyüzüne ayak basar gibi.

Şenol Güneş de onlara gözü gibi baktı.



Sevgili çocuklar!

Futbolumuzun sportmenliğe ve zarafete ihtiyacı var.

Futbolumuzun direnişe, görselliğe her şeyden önemlisi sizlerin saha içinde gösterdiğiniz o muazzam terbiyeye ihtiyacı var.

Bunu yapacak kudretin sizlerde var olduğunu hepimize gösterdiniz.

Sadece başarınızla değil Türk futbol tarihinin en güzide milli takımı olarak da tarihe geçtiniz.

Ne bir çirkinlik ne itiraz orduları sadece futbol oynamayı düşünen özverili gençler olarak.

Parmaklarınızın ucunda değil gümbür gümbür gidiyorsunuz finallere.

İçine düşürüldüğümüz yabancı bataklığına inat futbolumuza yeni bir şekil vermenin ayak sesleriyle.

Birer direniş anıtları olarak.



Şenol Güneş maçtan önceki basın toplantısında sevginin değerinden bahsetmişti ya, o sevginin kaynağı sizlersiniz çocuklar.

Sizdeki aşka bambaşka bir futbol düzeni gerekiyor çocuklar.

Bu kokuşmuşluğa bu kışkırtıcılığa, para ve popülerlik uğruna her şeyi yapanlara izin vermeyin.

Yalana dolana, küstah olana yüz vermeyin.

Ne yazarlarsa yazsınlar, hiçbir şeye aldırmayın!

Sizlerin ayaklarınızın dili onların kalemlerinden bin kere değerlidir.

Bu sizin devriminiz çocuklar!

Kendinizle ve hocanızla ne kadar gurur duysanız azdır.



Dönülmez akşamın ufkunda bir karıncanın sırtında nehri geçebilmekti aşk. Şenol Güneş finallere katılmayı bu aşkla başardı.

Sevgiyi özne yaptı kavgayı değil.

Şenol Hoca'nızı bu yolculukta giydiği ceket taktığı kravat üzerinden bile taciz ettiler.

Şenol Güneş'i istedikleri gibi şekillendirmedikleri için bu gururun hakkını vermekten bile kaçtılar.

Hep birlikte harika bir ders verdiniz!

Ülkemizde yeni bir futbol düzeninin inşa edilmesinde temel taşları sizler oluşturacaksınız.

Çünkü kalitesiz yabancı ticareti futbolumuzun damarlarındaki kanı bile emerken, yabancı futbolcular sizin yarınlarınızdan toplanan haraçtır. O haracı verenler de utansın alanlar da!



Sizler, milli takımın yürekli, terbiyeli, özverili çocukları.

Gittiğiniz yerin de kahramanları olacaksınız hiç şüphemiz yok.

Bizler de bu başarının onuruna hepinizin boynuna altın çelenk takıyoruz.

Her birinize helal olsun!