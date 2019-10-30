Başkaldırı!

Bir demir çubuk bir bardak suyu toprağın altına çekebilir ama yanlışları sızdırmaz! Para harcamakla takım kurulamaz gerçeğinin dışa vurmuş halini fena halde görüyoruz.

Yabancılarla dibe vurmuş gerçekler meşgul çalıyorsa telefonda hayalleriyle konuşuyordur birileri.

Ya da eskimiş ayları kırpıp kırpıp "ithal yıldız" yapıyorlardır!

Körü körüne sevdalılar ülkesinde!

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Sarı ile lacivert futbolun gülümseyen rengiydi hafta sonu.

Bir istek fırtınasında Fenerbahçeli futbolcular geceye ne verdiyse futbol da onların hakkını verdi!

Ozan Tufan saygısından şapka çıkartanlara şapkadan tavşan çıkartan tavrını sürdürüyor.

Sezgisi hızlandı, mekik dokurken de oyunu okurken de ateşleyici rolü üstlenmekte de usta.

En büyük güvencesi Emre Belözoğlu.

Emre futbolu bıraksa bindiği uçak havada geri döner.

"Senin bir yıl daha oynaman gerekir" notuyla birlikte.

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Pazar gecesinin öznesi Kartal cümlesi direnişti. Kaç zamandır gönülden uzaklaşanların gözlere yaklaştığı zaman dilimlerinden görüntüler izledik.

Beşiktaş takımında gecenin şifresi başkaldırıdır.

O kadar eksiğe rağmen bir takımın dişlileri işledi, ilk kez dar alanda bile etkiler bu kadar genişledi.

Ve neredeyse yenilmesine mutlak gözüyle bakılan bir takım böylesine kanatlandıysa, o klasik cümlemi yeniden kullanmalıyım.

"Bir Kartal asla manzaraya havalanmaz!" Taraftara gelince; Fikret Orman gibi kundakçılara inat çok yangın söndürmüştür Beşiktaş taraftarı.

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Abdullah Avcı'nın 20 yıllık onurlu filmini birkaç dakikalık kliple karikatürize edecek hale getirdiler.

Mutluluktan sarhoş oldular da ağıza alınmayacak cümleler kurdular.

Bir sebebi vardı edepsizliklerinin.

Ortada bir hesap varsa herkes çirkinliklerinin hesabını ödeyecek.

Benim tanıdığım Abdullah Avcı da kimseye borçlu kalmayı sevmez!

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Bir tane yerli futbolcu oynatabilmek için bin dereden su getiren Galatasaray takımına yabancıları yığmanın bedelini pahalıya ödüyor.

Direniş çömezi yabancılar saha içinde turistik gezintide!

Geleceğe borçlanmak da caba!

Tudor'un sırtını delik deşik edenler Fatih Terim'in yanlışları karşısında niye kekeme oluyorlar acaba?

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Trabzonspor'un yerli gençleriyle muhteşem yolculuğuna bakıyorum.

Bütün kulüplerin okuması gereken ders kitabı gibi duruyor.

İlham kaynağı gençleri ve her şeyin üstesinden gelmeyi de başarıyorlar.

Yabancı hovardalarına inat geleceğin haritası onların elinde!

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Kulüp başkanlığı teknik direktörleri kıyma makinesi. İşlerine gelince köfte yapıyorlar yoksa çöpe atıyorlar.

Kulüp başkanlarının en büyük eğlence kaynakları bu. Yoksa futbola hizmet falan hikaye!

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Her şeyin bir zarafeti olmalı.

Ekrandaki adamlara bakıyorum da, içi kanla dolu konuşma balonlarını keyifle patlatıyorlar.

Geçenlerde karga karga gak dedi.

Ben de "affedersiniz beyim" dedim, "sanırım sizden düştü bu peynir!

Ağzınızdaki bataklıktan!" İşin garibi o karga yere düşen peyniri aldı ve yeniden yuttu!