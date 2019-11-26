Adamlık!

Fenerbahçe gibi bir takımın sakat futbolculardan ve eksiklerden dert yanmaya hakkı olmadığı için "Muriç yoksa aşk var" dedik.

O aşkı Malatya'da göremedik.

Ersun Yanal'ı hücum futbolu oynatıyor diye bu takımın başına getiren Fenerbahçe taraftarı, Malatya'da beraberliğe yataklık eden bir teknik adamı seyrederken ne hissettiler acaba?

Ersun Yanal'ın gençlerine güvenmeyen korkaklığına ne diyecekler?

6 yıldır Fenerbahçe'de bir arpa boyu gelişme gösteremeyen "gece kuşu" Alper Potuk'un yerine forma giydirilecek bir delikanlı koca Fenerbahçe'de mevcut değil mi?

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'a ne yaptı da takıma giremiyor?

"Alper Potuk ve Tolgay Arslan için harcanan her dakika bir gençlik cinayetine de yataklık etmektir" dersek kime haksızlık etmiş oluruz!

Gençlik ki; kulüpleri taçlandırandır!

Çünkü futbol; formasının kutsallığı adına içi içini yiyen gençlerin cesaretiyle güzeldir.

Korkaklarla değil!

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İnciler sadece midyelerin içinde saklı değildir.İnsanlık sergisinde resimlerinin kocaman asılması gereken adam;Büyüyen çocuklara anlatılması gereken güzelliklerin adamı.Hiçbir zaman kimliğini yitirmedi.Gencecik tayfalarına kaptanlık ederken sadece futbolu konuşuyor.Gramofonda taş plak dinlediğimiz yılların asaletiyle bakıyor maçı izlerken bile.Son iki yılın en kaliteli yapılanmasının takımı olarak Trabzonspor 'u taraflı tarafsız herkese alkışlatıyor.

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Okan Buruk; Abdullah Avcı'nın temellerini sağlam attığı bir takım teslim aldı ama bu takımın hakkını veriyor.Cuma gecesi Galatasaray karşısında okunaklı bir el yazısıyla yazdı harika galibiyeti.Yüzündeki çocuksu ifadeyle sezon başından beri futbol dersi veriyor zaten.Kanına liderlik karışmış bir takımdaki enerjinin sebebi ondaki sevgi ve birikim.Ligin başından beri izlediğim en harika asisti Galatasaray maçında İrfan Can Kahveci yaptı.Golden bile güzeldi.İrfan Can Kahveci'nin kendini geliştirmesiyle, Alper Potuk gibilerinin çürümesi arasındaki farkı görmek için emeğe saygının anlamını bilmek gerekir.

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Galatasaray mazeret mahzeninde çürüyor!Suçu koşulsuz üzerine alması gereken Fatih Terim takımı yabancı bataklığına çevirdi.Kulübü tarihi borcun altına soktu da elini taşın altına sokmadı. Tudor 'un sırtını delik deşik edenler, diğer teknik adamlar için ekranlarda darağacı kuranlar sorgulamıyor onu.Medyada yaver çok olunca imparator olmak sudan ucuzdur bu ülkede!

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İnsanlığı para bitirdi, para da futboldaki kaliteyi ve asaleti bitirdi.

Adalet korkaklığın himayesine girdi.

Cesaretin yerinde yeller esiyor!

O yüzden futboldaki konuşan resimlere iyi bakın.

Eskiden çocuklar oynardı da şimdi büyüklerin oyunu oldu.

"Yağ satarım bal satarım."