Teşekkürler Şenol Güneş

Bu turnuvada gördük ki, ülkemizin sevilen bir milli takımı var. Ne prim dertleri var ne birbirlerini yemek hevesleri.

Bunlar bizim çocuklarımız.

Formamız onlara emanet onlar bize emanet. O yüzden onlar gururlarına 82 milyonu ortak ettiler.

Yabancılara futbolun tapusunu verenlere inat gençlerin önünün açıldığı bir meydan gördüğümüz zaman umutlanıyoruz.

Milli takımdaki enerjik yapılanmaya gösterdiği kararlılık için.

Kaybedilmesi beklenen ne çok şeyi futbolumuza ve ülkemize kazandırdığı için.

Teşekkürler Şenol Güneş.

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Bizim Fransa'dan aldığımız 4 puan bir kenara meselenin asıl öznesi;Dünya Şampiyonu Fransa'nın bizden iki maçta sadece tek puan alabilmesi. Milli takımın 10 maçta 7 galibiyet aldığı başka bir turnuva gösterin bana?Yabancı bataklığında geleceği kurutulan bir ülkede, genç fidanlarla yaratılan mucize ortada.Kazandığı başarıyla verdiği rahatsızlıktan dolayı neredeyse özür dilemesini isteyecekler Şenol Güneş'ten.Doğrularını ortaya koyarken ülkedeki yanlışları dışa vurduğu için.Ruhunda barındırdığı bilgelik ve cesaretin göstergesine mahsuben! Teşekkürler Şenol Güneş.

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Futbolumuzda öldürülen terbiyenin yaşatılan terbiyesizliklerin sebebi olduğunu biliyoruz.Çirkinliklerin imajını korumak için yürekli insanları reddetmek futbolun başına neler açtı gördük.Büyüyen çocuklara anlatılması gereken güzellikler askıda kaldı, kötülükleri yaldızlayanlar popüler sayıldı.Şenol Güneş gibi iyi insanların arkasında durmak bizler için gazetecilik görevidir.Mesele sadece Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak değil, çocuklarımıza güzel örnekler sunan centilmen futbolcular üretmek. Onlar Şenol Güneş'in kibar çocukları.Teşekkürler Şenol Güneş!

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Avrupa'nın tozunu attıracak harika gençlerimiz var hepsinin önü açık.Merih Demiral'a bakınca, Türkiye 'deki kulüp başkanlarının futboldan ne kadar anladıklarını sorgulamaya gerek duymuyorum.Bu kadar soğukkanlı, bu kadar özel bir savunma adamını yıllardır izlememiştim.Tenceresine kapak arayanlar, Avrupa'nın penceresinde birçok kulübün gözlediği bu delikanlıya bakıp başlarını duvara vursunlar.

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Mert Günok gibi bir kaleci Avrupa'da bile az bulunur.Bir turnuvada Türkiye'deki hiçbir maçta gol yemeyen bir kaleci gösterin bana?Onun mahzun duruşu insan zenginliğidir, onun az bulanan efendiliği harika yeteneğinin kardeşidir.Avrupa Şampiyonası finallerinden sonra birçok Avrupa kulübü peşine takılacaktır. Bu gurur da önce kendisine sonra ülkesine aittir.

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