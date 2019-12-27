Neden?

Bu ülkede kulüp başkanları bile yargılandı da adaleti katletmekten hiçbir hakem mahkemelerde yargılanmadı.

Neden?

Hakemler bir düdükle istedikleri takımları şampiyon yaptılar da kimileri defolup gönderilse de birçokları hala görevlerine devam ediyor. Neden?

VAR diye bir sistem kurulduğu halde bazı takımlar için ekran başında engizisyon mahkemeleri kuranlar istedikleri zaman YOK oluyorlar. Neden?

Hakem giysilerinin altındaki ölmüş bedenleri korumak için olmadık nedenler üretenler aynı hakemlerden dert yandıklarında o hakemlerden aldıklarını iade etmediler.

Neden?

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Hak yemek maddi açıdan ayakta kalmayı sağlarken manevi açıdan ayaklar altında olmanın vebalini yükler de beylerin umurunda olmuyor. Neden?Haramı kucaklarken bile yüzü kızarmayan teknik adamlardan başkanlardan geçilmez oldu ortalık.Neden?Kendisine verilen hakem ganimetlerini reddetmeyen birinin adaletle ilgisi yoktur. Neden?Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanılmış saymayan taraftar kitleleri de kalmadı. Neden? Futbol erkek oyunu olmaktan çıktı zorbalıkla haksızlıkla fingirdeşenlerin gururlu oyuncağı oldu. Neden?Kirli bir düzen bütün güzellikleri silip süpürürken hiç kimse kendi kapısının önünü süpürmedi. Neden?

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Kısıtlı imkanlarla şampiyonluk mücadelesi veren Anadolu takımlarına hem medyada hem sahada hala kumpaslar kuruluyor.Neden?Genç futbolculara kucak açan ve kaybettikleri maçlardan sonra bile karanfilli cümleler kuran şahsiyetli teknik adamlara verilmeyen değer ağzından küfür eksik olmayan ve her tarafa saldıran kabadayılara veriliyor. Neden?Sahanın ortasında metrekareye adam gibi bir futbolcunun düşmediği ülkede insanlığın gözünden düşenlere paha biçilemiyor. Neden?

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Gazetecilik mesleğinde kuşlar gibi onurlu yaşayanların yerini sipariş yazılar yazan böcekler aldı. Neden?Zorbalığın her türlü hakimiyetine kayıtsız şartsız teslim olan korkak medyayı yıllardır izliyoruz da birkaç kişinin dışında edepsizliklere kimse kalem oynatmıyor. Neden? Haram penaltılara balıklama atlarken sevinç çığlıkları atanlar aynı ikram rakiplerine yapıldığında ortalığı yangın yerine çevirdiler.Neden?

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Bütün bunlar bir yıldız uğruna öyle mi?Buluttan zarflar içinde mektuplar gönderdim gökyüzüne, cevap geldi.Özel bir not iliştirilmişti cevaba!

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Büyüyen Türkiye'de küçülen değerleri sorgulamaktan yorulduk.Ne acıdır ki gerçekler böyle!Neymiş, ligin ikinci yarısı zorlu geçecekmiş.Geçen sezonlarda hakem teslimatlarının ligin ikinci yarısında yapıldığını görmedik mi?O hakemlerin kaç paralık oldukları belgelenmedi mi?Alın teri ve emek bu ülkede ne zaman hakkı olanı alabilmiş ki!

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Neden diye sormayın.

Sizler izin vermeseydiniz bütün bunlar olmazdı.

O yüzden nedenlerin doğurduğu sonuçlara katlanmak zorundasınız!