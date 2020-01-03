Gurur!

Ligin devre arasında futbolu sorgulama istasyonları kurulmalıydı belki.

Ama dev aynalarının olduğu yerde gerçeklerin hükmü yoktur.

Güzellikler değersiz sayılırken dürüstlüğe küçümseyen yüzlerle bakılırken, haksızlıkla koyun koyuna yaşamanın da sakıncası yoktur.

İşin en kötü yanı buna destek veren taraftar kitlelerinin varlığıdır.

Kendine ait olmayanı reddedenler parmakla sayılacak kadar azalmıştır artık.

Biz buna yozlaşmanın flörtü diyoruz.

"Yok birbirimizden farkımız, tek farkımız tribündeki şarkımız" gerçeğine mahsuben!

H H H

Steril şartların oluşmadığı bir düzende kir; gururdur.

Çıkmayan lekeler için aldıklarını geri verir mi zaman yoksa yenisini mi ister?

Oysa futbolun meydanına kocaman harflerle yazılmıştır yıllar önce; "alın terinin hükmünü göster!" Geçti o günler!

Şimdi haram sofralarında yerler rezervedir.

Adaletsizliği ayağına bekler ağalar beyler ve hak etmediklerini de alırlar!

Biz buna ganimetin dürtüsü diyoruz.

Asaleti reddedenlerin masada kazanmalarına mahsuben!

H H H

Asil düşünenler bilir ki; şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar!

Ama bizim ülkemizde şartları lehine çevirmek için film içinde film çevirenler, müdahale etmeyi mücadele etmekten değerli sayar!

O yüzden puan cetvelinin üst katındaki takımların ikinci yarıda sürgüne yollanması kanun hükmünde kararnamedir.

Nasılsa üflenti düdükler, nefesi tükenenlerin sigortasıdır.

Sivasspor ve Başakşehir'e yapılacaklar daha önce yapılanların teminatı sayılacaktır.

Biz buna ihanetin sortisi diyoruz.

Sisteme uygun olmayan takımların ligin ikinci yarılarında katledilmelerine mahsuben!

H H H

Ne lüks otomobillerde gözleri vardı, ne pahalı evlerde.

Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanılmış saymazlardı.

Yere düşeni kaldırmaktan bıkmadılar, hiçbir şeye değişmediler ruhlarındaki zenginliği.

Başımız sıkışınca Metin Oktay, Lefter, Baba Hakkı!

Onca zaman geçti de asalet ve zarafet timsali futbolcu üretimi neden değer kazanmadı?

Şimdi genetik bir travma yaşanıyor sahaların ortasında.

Her pozisyona itiraz eden futbolcular vardır.

Muhbir olanı vardır bir faule bin takla atanı sportmenlikte yan yatanı.

Ne utançtır ki hiçbiri kendi yöneticileri tarafından uyarılmaz üstelik sırtları sıvazlanır.

Biz buna cehaletin kara örtüsü diyoruz!

Gördüklerimizin gerçek görmediklerimizin daha gerçek olmasına mahsuben!

H H H

Buğday taşıyan karıncasındır, evine ekmeğini taşırsın helalinden.

Alın terine saygıda zerre kadar kusur etmemişsindir.

Bilirsin ki dürüst insan olmak risklidir bu devirde.

Yalanın talanın ve soytarılığın kuşattığı bir düzende ödüllendirilen değerlere bakıp kendini yersin.

Sade bir vatandaş, haram kazancı reddeden bir taraftar olmayı ilke edinmişsindir.

Kaybedersin!

Biz böyle kayıplara insanlığın gururu diyoruz.

Böyle insanları da omuzlarımızda taşıyoruz. Metin Oktay, Lefter, Baba Hakkı gibi.