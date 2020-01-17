İlk hedef!

Ligin ikinci yarısı bugün başlıyor. Ama bizler bu ülkede dürüstlükle emekle şekillenmeyen şampiyonluk mücadelelerinden bıktık.

Kanıtlarımız sağlam!

Başakşehir'in üç sezon üst üste nasıl katledildiğini hep birlikte izledik.

Sistemin ağalarıyla birlikte hareket eden futbol medyasının da paraya dayalı sistemin ağalarının kimlerin saflarını tuttukları da gördük.

O yüzden ligin ikinci yarısı için hakemlerin ve saha dışı güçlerin bilinçaltına emirler yüklendi.

"İlk hedefiniz Sivasspor ve Başakşehir!" Çünkü ne oluyorsa ligin ikinci yarısında oluyor.

O yüzden Sivasspor ve Başakşehir'in misafir sayıldıkları yerin sahibi olmalarına asla izin verilmeyeceğini şimdiden beyan ediyorum.

Kupa maçlarında hakem konulu bitirim fragmanlar boşuna değil!

İkinci yarıda kalleşlik piyasası tavan yapar yine!

Alın teriyle kazanılanlar düdük sesine yem edilir!

H H H

Kulüp başkanlarının ligin devre arasındaki kapışmalarına baktım.

Ne cümlelerde zarafet ne başkanlık ağırlığı.

Her taraftara ayrı ayrı sormak gerekiyor.

"Nesini seviyorsun bu başkanların?" Cevap şıklarımız da mevcut.

Asalet tarafında parmakla gösterilen taraflarını mı?

Ganimet tarafında kuyruğa girmelerini mi?

Aslında vicdanı olan herkes kendi başkanını tanır.

Kimsenin bu sözleri üzerine alınacağını zannetmiyorum.

Kurdukları cümlelerden utanmayan başkanlar bizim sorularımızdan mı utanır?

H H H

Rıza Çalımbay'ın el emeği göz nuru yarattığı Sivasspor'un şampiyon olmasını ihtimallerden çıkaranlar, suyunu çıkardıkları sistemin içinde parayla ve apoletle yüzüyorlar.

Ligin en kaliteli takımı olan Başakşehir için devre arasında tuzaklarını hazırlayanların çirkinliklerinden uzak kalacaklarını mı sanıyorsunuz?

Ayakları kırıldığı için vurulmak zorunda olan atlarla sistemin çıkarlarına uygun olmayan takımların vurulmasını bir mi tutacağız?

Yenisi vizyona girene kadar eski kirli filmleri unutacak mıyız?

Yıllardır iş bitirmekte hünerli olanların ligin devre arasında karanfil bahçelerini suladıklarını falan mı zannediyorsunuz yoksa?

H H H

Terbiyenin öldürülmesi terbiyesizliğin yaşatılması içindi.

Ve büyük başarı sağlandı.

O yüzden bazı soruları da kendinize sorun!

Futbolumuz büyük bir hızla kirlenirken birinciliği kime verdiler?

Kimlerin ayağına kırmızı halılar serdiler?

O yüzden kasalar gibi tarihler de yağmalandı!

Herkes kendi takımıyla gurur duyuyor, haklarıdır.

"Bir gün olsun haksızlığa ve haram kazanca da karşı dursunlar" diyeceğim ama geçti o devirler!

Denizde bir balığın ölüsü ne kadar ilgilendirirse denizi. Sportmenlik ölümü de o kadar ilgilendiriyor sizi!

H H H

Sonuç olarak!

Başkanı, teknik direktörü, futbolcusu ve yorumcusuyla bir nefret hummasında hızla uçurumlara düşüyoruz.

Uzak köylerde mezar taşlarına "100 yaşına kadar yaşadı ama dünyaya gelmedi" diye yazarlar.

Oysa insan olanın öldükten sonra bile canı acır.

Hele çocukları için gözü arkada kaldıysa!