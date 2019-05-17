Onlar utansın!
Adaletin şalterini indirmekten bir mesleğin onurlu insanlarını "şüpheli sanık" konumuna düşürmekten gurur duyan bazı hakemlerin ruhları bile temiz hava alamaz.
Çünkü insanların kara kutusudur vicdan, para kutusu değil!
Bardak nedir? Bunlar öylesine temiz şeyleri kirlettiler ki!
Ha saha içindeki emekleri çalmışsın ha bankamatikteki emeklinin maaşını. Bir fark yok!
Eğer inandıkları bir Allah varsa!
Sezon boyunca adaletin derisini yüzenler, bol bol yüzerler 5 yıldızlı otellerin havuzunda!
Çürük yumurta festivallerinde de yerleri hazır.
Bunlar iyi miraslar, hele bir mahşer tatilleri olacak ki!
Cehennemin dibine kadar!
Tersine işleyecek zaman, yerin yedi kat dibine kadar.
Günahlarını saklayacak soysuzluklarına arka çıkacak hiçbir güç de kalmayacak.
Kendilerini koruyacak zannedecekler, yaslandıkları o kirli duvar!
Allah'tan başka hiçbir şeyi olmayanlarla, Allah'tan başka her şeyi olanların dünyasında gökyüzünün takibinden kim kurtulmuş!
O kirli düdükleri üfleyenlerin tabutlarını bile kabul etmez toprak!
Onları bekleyen bir durak var!
Biz ona son durak diyoruz.
Bana hep soruyorlar, "neden hep maziye koşular düzenliyorsun?" diye. Şimdiki zaman insanlık patentine sahip değil.
O yüzden mazinin her saatine kurban olayım.
O insanların yolu kalleşlikten dışarıydı kardeşlikten içeri.
Benim geleceğe aydınlık bakmam için hiçbir sebebim yok.
O yüzden bu yazıyı yazmama sebep olanlar utansın!