Onlar utansın!

Adaletin şalterini indirmekten bir mesleğin onurlu insanlarını "şüpheli sanık" konumuna düşürmekten gurur duyan bazı hakemlerin ruhları bile temiz hava alamaz.

Çünkü insanların kara kutusudur vicdan, para kutusu değil!

Bazı hakemlere bir bardak berrak su verdiğinizde kirlenmiş bir bardak alırsınız geriye!Bardak nedir? Bunlar öylesine temiz şeyleri kirlettiler ki!Ha saha içindeki emekleri çalmışsın ha bankamatikteki emeklinin maaşını. Bir fark yok!Bugün bazı hakemlerin işledikleri cinayletlerden kendilerine ganimet olarak ayırdıkları bir santimetrekarelik arsa, bir gün mutlaka hayatın onlarla ödeşeceğinin resmidir.Eğer inandıkları bir Allah varsa!Eminim ki birçok hakem harika bir yaz mevsimi geçirir.Sezon boyunca adaletin derisini yüzenler, bol bol yüzerler 5 yıldızlı otellerin havuzunda!Çürük yumurta festivallerinde de yerleri hazır.Bunlar iyi miraslar, hele bir mahşer tatilleri olacak ki!Cehennemin dibine kadar!O hakemler bir gün bakacaklar ki kabloları kesilmiş hayat bağlarının.Tersine işleyecek zaman, yerin yedi kat dibine kadar.Günahlarını saklayacak soysuzluklarına arka çıkacak hiçbir güç de kalmayacak.Kendilerini koruyacak zannedecekler, yaslandıkları o kirli duvar!İhanetlerini bu kadar açık edecek kadar kendilerini kaybeden hakemler için duyulacak bir gurur varsa onların olsun. Ama yatacak yerleri yoksa neye yarar!Allah'tan başka hiçbir şeyi olmayanlarla, Allah'tan başka her şeyi olanların dünyasında gökyüzünün takibinden kim kurtulmuş!O kirli düdükleri üfleyenlerin tabutlarını bile kabul etmez toprak!Onları bekleyen bir durak var!Biz ona son durak diyoruz.Meslek ahlakının ve insanlık onurunun zerre kadar değer bulmadığı bir futbol düzeninde azalanlar yarın hiç kalmayacak, çoğalanlar bir daha azalmayacak.Bana hep soruyorlar, "neden hep maziye koşular düzenliyorsun?" diye. Şimdiki zaman insanlık patentine sahip değil.O yüzden mazinin her saatine kurban olayım.O insanların yolu kalleşlikten dışarıydı kardeşlikten içeri.Adalet ve futbol arasındaki ruhsal ilişki bitmişken, para her şeyi yenmişken, haysiyetli bilinen mesleklere bile şüpheyle bakılırken.Benim geleceğe aydınlık bakmam için hiçbir sebebim yok.