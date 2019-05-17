Onlar utansın!

Adaletin şalterini indirmekten bir mesleğin onurlu insanlarını "şüpheli sanık" konumuna düşürmekten gurur duyan bazı hakemlerin ruhları bile temiz hava alamaz.

Çünkü insanların kara kutusudur vicdan, para kutusu değil!

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