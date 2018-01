Sorularım var

Yağmur varmış çamur varmış.

Atmosfer öyleymiş böyleymiş.

Hakem oymuş buymuş. Teknik direktörler tecrübeliymiş ama moralsizmiş.

Olcay 11'deymiş Sosa yedekmiş.

Valbuena nasıl kulübede olurmuş.

Hasan Ali ön liberoda görev yaparmıy mış! Karografi harikaymış, kötüymüş.

Her şey boştu dün gece.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında skor ve tabela haricinde olan her şey teferruat. Sorularım var Aykut Kocaman'a;



1-Alper Eskişehir'de ön libero oynadı mı?

2-Isla daha önce kariyerinde hem de yakın zamanda hiç stoper oynadı mı?

3-Dirar sağ bekte oynadı mı?

4-Mehmet Topal'ı ön liberoya Josef'in yanına, Dirar'ı sağ beke ve onun önüne de Valbuena'yı koyamaz mıydın?

5-Isla'yı stoperde tercih etmen Hasan Ali'yi ön liberoda denemenden daha mantıklı olmaz mıydı?

6-Neden Valbuena gibi hücum gücü yüksek bir futbolcu ile başlamadın?

7- 1-0 mağlup durumdayken mi aklına geldi Valbuena?

8-Can simidin mi Valbuena?

9-Kurtarıcı meleğin mi Valbuena?

10-Eljif Elmas nerden çıktı? Bu maçı mı bekledin Elmas için? Hazırlık maçı mı sandın Trabzon deplasmanını?

11-Soldado varken neden Fernandao?

12- Bu yaptıkların ve yapmadıkların yönetime 'ne kadar ekmek o kadar köfte' mesajı mı?

13- Aykut hocam siz dün ne oynadınız?

22-23 yıldır futbolun aktif bir şekilde içindeyim. Şampiyonlar Ligi'nden, Uefa Avrupa Ligi'ne, milli maçlardan Süper Lig maçlarına her maçı anlattım.

Hatta yağlı güreş bile anlattım! Hepsinde çok şey anladım da dün sizin ne yaptığınızı anlamadım!

Maçı formasında lekesiz ve ter izi olmadan bitiren Hasan Ali'ye kimse kızmasın!

Hasan Ali ne yapsın?

Haftaya Kameni'yi forvette dener mi Kocaman? Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'a tek bir sorum var;

Sosa neden yedek başlar?

Sosa neden ikinci 45'te sahaya sürülür?

Sosa neden Yusuf'un yerine girer? Ve son sözüm; Olcay Şahan ve Sosa'nın Trabzonspor'da ilk 11'de başlamaması futbola ihanettir. Özetle dün geceden hiçbir şey anlamadım.