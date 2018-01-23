Terim’in tezgahı

Tudor döneminde çekingen, ürkekti Galatasaray. Bekleyen sonra duruma, rakibe göre hamle yapan bir Galatasaray vardı. Fatih Terim bunu unutturmuş futbolcularına.

Oyuna ve tüm sahaya hakim, rakibi en uç noktada karşılayan bir Galatasaray var. Herkes basıyor sahada kendinden olmayana. Kenarda duran yedekler bile pres yapıyor sanki. Herkes ayakta izliyor maçı Galatasaray kulübesinde.

'Takımın omurgası her şeyden önemlidir' diyen Terim, Kayseri gibi zorlu bir deplasmana Maicon, Fernando, Gomis'ten mahrum çıktı.

'Fatih hocanın korktuğu başına geldi' dedik hepimiz. Terim ise çok rahattı maç öncesinde ve özellikle ilk yarıda.

Rodrigues sanki roketle çıkmıştı sahaya.

Feghouli'yi 10 numaraya devşirmeye çalışıyor sanki?

Belhanda'yı yedek bırakması bence çok mantıklıydı. Terim'in kafasından geçen şuydu; Kayserispor gibi koşan, basan bir takıma karşı aynı silahlarla karşılık verirsen kazanırsın! 'Kayserispor koşuyorsa siz daha çok koşacaksınız.

Kaysersipor pres yapacaksa siz daha fazla basacaksınız'. Bu sebeple ağır, rakibi kovalamayan Belhanda'yı yedek soyundurmuş.

Mesaj şu; koşmayana forma yok!

Pres yapmayana ilk 11 kapıları kapalı!

Yani Fatih Terim'in dükkanından forma çok pahalı. Eren Derdiyok tam Fatih hoca'nın istediği bir santrafor. Sağdan soldan toplar gelecek, uzun boylu, güçlü pivot modelli santrafor, rakip ceza sahasını, defansı, kaleciyi hatta tüm stadı sallayacak. Yıkamasa da hırpalayacak.

Eren dün bunları yaptı işte.

Sallamadan yıktı!

Fırsatı çok iyi kullandı ve mesajı verdi;

Formana talibim. Şimdi görün bakın.

Haftaya Osmanlıspor maçı başta olmak üzere bundan sonra iç saha karşılaşmalarında Gomis - Eren ikilisini birlikte oynatabilir Fatih Terim.



Tudor'un felsefesi

Galatasaray'da atılan gollerde gözünüz hep kulübede olsun. Pazar yerine dönüyor Terim'in kulübesi. Hasan Şaş 3-4 kişiyi, Davala 4-5 futbolcuyu, tercüman Mert Çetin bir kaç adamı yanına almışlar hem seviniyorlar hem bir şeyler anlatıyorlar. Fatih hoca da gözüne kestirdiği bir futbolcusunu yanına, koltuğunun altına alıyor anlatıyor da anlatıyor. Belki de en zayıf halka olarak gördüğü futbolcusunu motive ediyor.

'Hadi koçum sen de sıra' der gibi bir hava estiriyor.

Fatih hocanın pazarında, dükkanında formalar kapış kapış gidiyor. Kalfaları, çırakları da iyi çalışıyor. Bu tezgah kolay kapanmaz. Donk ve Sinan'ın sandıkta küflenmeye yüz tutmuş formaları bile tezgahta yerlerini aldı.

Ancak unutmadan; ikinci yarıda zaman zaman kenarda Tudor'u, saha içinde de Tudor'un bazı futbolcularını ve Tudor'un oyun felsefesini görmedim de değil!