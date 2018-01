Talisca’nın yüzünden

Galatasaray'ın 'sarı cuma'sına karşılık Beşiktaş için 'kapkara şansız cuma' dediler. ' Beşiktaş yine bir cuma maçında kazanamaz' dediler. 'Rakip Kasımpaşa, Beşiktaş'a ters değil çok ters geliyor' dediler. Taraftar da 'doydu onlar B.

Münih maçını bekliyor' dediler.

'Tribünler maç öncesinde havasında değil' dediler. 'Stoperde Medel var, Vida yedek, Tosiç yok sıkıntı büyük' dediler.

Maç başladı Beşiktaş dalga dalga geldi.

Goller de arka arkaya.

Talisca durmak bilmiyordu. Durmak istese de Q7 onu durdurmuyordu.

Biri çalıyor diğer oynuyordu. Beşiktaş aleyhinde bir şeyler diyenler hepsi köşelerine çekildiler! Ne sarı, ne kara cuma kaldı. Cuma sendromu polemiği bir anda kapandı. Kasımpaşa ters diyenler terse düştüler. Tribünler kış ortasında yaz havası yaşadılar.

Geçen hafta iki gol atan Talisca dün de 2 gol atıyordu. Talisca sanki mesaj veriyordu; golcü transferine gerek yoktu ki ben varım ya! Der gibiydi. Vagner Love'ın uykusunu kaçırdı.

'Bu takımda ben her hafta 2 gol atıyorum seni bekliyoruz' diyordu. Bu mesaj aynı zamanda maçı tribünden takip eden Cyle Larin'e de gitti! Negredo'yu da mahcup etti. Taraftarı mest etti.

Taraftarı umutlandırdı, ümitlendirdi.

Taraftarı havaya soktu. Şenol Güneş'in içini rahatlattı. Cenk-Babel ikilisinin gollerini ve gol sevinçlerini özleyenler, Talisca-Quaresma ile hasrete son verdiler.

Cenk'siz, Babel'siz Beşiktaş olur da Talisca'sız, Quaresma'sız asla olmaz!

Olamaz.



Beşiktaş'ın 12. adamı

Medel sahayı bir uçtan bir uca 3-4 saniyede koşunca tribünleri de peşine taktı. Kusursuz oynadı. Geriden oyun bile kurdu. Medel, Oğuzhan ve Talisca ile omurga oluşturan Güneş, Babel'i de oyunun içinde tutmak istedi ama Quaresma onun yerine de mücadele etti sanki. İki kişilik oynadı.

Tosiç ne kadar formda olursa olsun Beşiktaş'ın stoperleri Medel ile Pepe'dir.

Geriden oyun kurma konusunda Beşiktaş çok rahatlıyor bu ikiliyle. Vida tam sağlıklı gelene kadar Medel stoper oynamalı.

Medel Beşiktaş'ın 12. adamıdır.

İlerleyen haftalarda yoğun maç trafiğinde Medel özellikle oyunu tutma adına muhakkak hazır tutulmalı. Beşiktaş'ın hücum hattında sıkıntısı yok.

Vagner Love,Negredo, Pektemek, Cyle Larin, Babel ve en skorer ismi Talisca.

Talisca iki haftadır yaptıklarıyla gerçek golcülere ders veriyor, onları mahçup ediyor!

İki haftada Beşiktaş'a 6 puan kazandıran Talisca için yönetim ne yapıp yapıp her anlamda bu futbolcusunu gelecek sezonlarda da kadrosunda tutmalı.