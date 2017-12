Güneş’i batırmayın

Beşiktaş, Sivasspor'u değil Fatih Terim'i düşünüyordu. Kafayı nedense Galatasaray'a da değil Terim'e takmış siyah beyazlılar. Bu duruma getiren yönetim maalesef. Taraftar, camia, Fatih Terim'in Galatasaray'a imzasını umursamazken başta başkan Fikret Orman'ın "Şenol Güneş paylaşımı" yaşanan stresin göstergesi oldu. Ne gerek var ki? Beşiktaş'ın yolu belli, çizgisi belli, hedefi belli. 3. şampiyonluk yolunda koşan, Devler Ligi'nde B. Münih'i gözüne kestiren bir takım ve teknik adama "Eyvah Fatih Terim geldi, acaba...?" endişesi yaşatılıyor.

Güneş çıtayı çok yükseltti. Her Galatasaraylının "Şenol Güneş keşke bizde olsaydı" dediği bir isimdi daha Terim milli takımda görev yaparken. Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan kıskanan Galatasaraylılar tanıdım ben. Evet Fatih Terim yarışçı ve korkulacak bir teknik adam ama bunu belli etmeden hedefine yürüyeceksin.

Benim hocam da "Şenol Güneş" diyeceksin ama bunu belli etmeden yapacaksın.

Beşiktaş fazla umursadı Fatih Terim'i ve bunu gribal enfeksiyon gibi başkan ile bazı yöneticiler teknik heyetine, oyuncusuna, malzemecisine, taraftarına kadar bulaştırdı. Bakın tüm camia "Come To Arda Turan" diyor sırf Fatih Terim ve Galatasaray'a inat! Bu Beşiktaş'a büyük zarar verir. Acil bu gribal enfeksiyondan kurtulmalı Beşiktaş! Başkan'ından taraftarına kadar herkes "Şenol Güneş serumu" yemeli!



Sivas 2 gol daha atardı

Gelelim maça. Cenk'in yedek kalması beraberinde "gidiyor galiba" düşüncesine sebep oldu! Hafta içi Şampiyonlar Ligi mi var da Cenk yedek başladı? "Negredo'yu ligin 2. yarısına hazırlıyor olabilir" dedik Güneş. İkinci 45 dakikaya Negredo'suz başlanması ise kafaları karıştırdı!

İlk yarıda kötü orta yaptığı için sinirlenen ve buna karşılık kendisine tepki gösteren Quaresma'yı kırmamak için mi? Neden çıktı? Sakatlık ise bir şey diyemem! Negredo çıktı Beşiktaş pozisyona giremedi!

Negredo ile Cenk'i beraber tutsaydın oyunda? Negredo hamlesi Beşiktaş'a maçı kaybettirdi! Çünkü Şenol Güneş streste! Oğuzhan daha erken oyuna girmeliydi.

70 dakika beklenmemeliydi.

Siyah beyazlılar penaltıyı attıktan sonra neden yavaşladı? Penaltıya kadar 4 gol atabilirlerdi. "Skor üstünlüğü bizde mi?" dediler acaba? Ya konsantrasyon eksikliği var siyah beyazlılarda. Ya da "nasıl olsa atarız, kazanırız" diyorlar ama öyle olmuyor işte! Dakikalar geçtikçe panik yapıyor takım.

Boş boş paslar, yavaş yavaş hareketler, kapalı savunma karşısında mücadele etmeyen, edemeyen bir takım. Sivasspor biraz daha becerikli ve cesaretli olsaydı 2 gol daha bulurdu!

Beşiktaş her rakibini yener yenmesine de, yenemediği iki şey var. 1-Şenol Güneş'in inadı, 2-Quaresma'nın umursamazlığı...

Şenol hocam; Negredo niye çıktı? Atiba neden uzun süre oyunda kaldı? Quaresma ısrarının sebebi nedir?

E madem yönetim Galatasaray'a gereksiz sataşmalar yapıyor biz de Galatasaray'dan bir örnek verelim; Geçen hafta Malatya'da üşüyen Galatasaray'dan sonra bu hafta Sivas'ta donan Beşiktaş gördük! Beşiktaş yönetimine tavsiyem; stres yapmayın, Terim'i boşverin, Güneş'i germeyin. Duygusal bir adam olan Güneş'i gereksiz stresle "batırmayın."