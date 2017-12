Babel ile Medel

Medel neden alındı, neden transfer edildi?

İnter'de nasıl oynadı?

Şili milli takımında başka adam mı yok?

Ne iş yapar?

Görevi ne?

Kimin ne çıkarı var bu transferden?

Fiziğine bak!

Mitroviç bile ondan daha iyi!

Demedi mi herkes düne kadar?

Ki daha önce oynadığı maçlarda bile iyi oynuyordu aslında. Dün sanki sahada 3 tane Medel çıkmıştı 1 Medel'den.

Topsuz alanda bile inanılmazdı.

Medel buydu aslında. Medel hep aynıydı.

Bunun için alınmıştı. Medel oynadığı futboldan zevk alıyor. Medel'in ruhu tüm takıma yansıdı. Pepe'nin bir bardak çayı eksikti geride Fabri ile beraber.

Medel herkesi rahatlattı. Atiba'ya bu kadar yardım eden, Atiba'yı bu kadar dinlendiren hiç bir oyuncu yoktu düne kadar. Tolgay da dahil buna.

2.golde Babel ' Ben topu göğsümle yumuşatmam, göğsümle bile atarım' dedi. Ayağıyla, kafasıyla, göğsüyle her yeriyle oynuyor. Oynamak istediği zaman Beşiktaş'ın belki de en iyisi.

Geçtiğimiz hafta Sinan Engin demişti ki Beyaz Futbol'da 'Devre arasında çok iyi bir rakama gidebilir Babel!' Eyvah derim o zaman.

Cenk gider alternatifi bulunur.

Tosiç gider Vida gelir.

Babel'in alternatifi yok.

Beşiktaş'ın hırsı Babel, Beşiktaş'ın beyni Babel, Beşiktaş'ın 100.golü Babel.

Her şeyi Babel'di ve Medel'di dün gece.

Transferine kesinlikle izin verilmemeli.

Liverpool günlerine geri döndü.

Cenk 20 milyon euro ise Babel'in değeri ne kadar?

Talisca tuhaf. Öyle tuhaf ki hatta 'Babel'in göğsüyle attığı topa kaleye girerken dokunmak için her şeyi yaptı. Az kalsın ofsayt olacaktı!' Beşiktaş'ı golden edecekti. İşte bu kadar dağınık kafası!

Bunun için alternatifi aranıyor. Para mara sorun değil yoksa. Sıkıntı Talisca'nın konsantrasyonunda.

Medel, Pepe, Tosiç'in ruhunu taşımayan, Babel, Atiba, Negredo kadar istekli, konsantrasyonu olmayan futbolcu Şenol Güneş'ten forma alamaz.

Negredo, takımı doğru koşuları ve yardımlaşması ile rahatlattı. Atsa da atmasa da faydası çok İspanyolun.

Avrupa kupaları dahil Beşiktaş en güzel futbolunu dün gece özellikle ilk yarıda oynadı.

Şampiyonlar ligini umursamayıp lige dönmüş Beşiktaş bu işte.

Quaresma mı?

İlk göz ağrısı zaman zaman da kalp ağrısı!