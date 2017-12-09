Şah mat

Sanki şampiyonluk maçıydı.

Sanki Bursaspor ilk defa taraftarının önüne çıkıyordu. Sanki finaldeydik. Sanki ben oynadım. Sanki Le Guen'dim. Sanki 'Kocaman' bir teknik adamdım. Sanki yeşil beyaz atkıyla tribünde oturan bendim. Sanki 'Fenerbahçe' diye bağırıp sesimi duyurmaya çalışan tribündeki o aşık bendim. Sanki Bursa'da sahanın, maçın içinde ne varsa hepsi bendim. Keyif aldım. Heyecan yaptım. Bunun tek bir sebebi vardı; Bursaspor tribünleri. Berbat futbolun galibi Bursaspor tribünleriydi.

İlk yarıda hatalarla başlayan Fenerbahçe'nin üzerine gelen Bursaspor panik ataklar yaşadı. Giuliano diye bir ders koymuş hafta boyunca müfredatına Le Guen ve çözmüş onunla ilgili tüm soruları. Bunu tahmin eden Aykut Kocaman Aatıf'tan biraz Giuliano olmasını istemiş maça başlarken. Hatta 'nefesini bile onun gibi al' demiş! Fenerbahçe gösterişsiz, sabırlı bir futbol denedi ilk yarıda. 'Zamanı var' der gibiydi Aykut Kocaman!



Sabırla kazanıyor

F.Bahçe ikinci yarıda siz deyin saklambaç, ben diyeyim satranç oynadı.

Bursaspor ise sahada yoktu. Bursasporlu futbolcular 'nasıl olsa taraftarımız var, onlar alır, onlar atar' der gibiydi. İlk yarıda Fenerbahçe'ye en büyük defansı, savunmayı Bursaspor taraftarları yaptı.

Soldado çok karıştırdı sağı solu.

Aatıf'tan bir futbolcudan istenilenden daha fazlası yapılması isteniliyor hep.

Aatıf, Soldado ve Giuliano'yu unutturdu Bursaspor'a. Saklambaç oynadı Bursa defansı ile Soldado ve Giuliano.

Oyunu başlatan Aatıf, sobeleyen Soldado ve Aatıf'tı.

Aykut Kocaman futbolu satranç gibi oynamaya başladı. Hep bir sonraki hamleyi düşünüyor. Aatıf ile ŞAH, Valbuena ile MAT yapmak istiyor. Goller Giuliano, Soldado, Janssen'den istense de esas hamleciler Aatıf ve Valbuena.

Fenerbahçe'de en büyük gözle görülür değişim şu; golü attıktan sonra 1-0'a yatmıyorlar. Daha fazlasını istiyor artık sarı lacıvertliler. Aykut Kocaman büyük takımın büyük hocası gibi düşünüyor.

1-0'dan sonra pozisyon vermedi Fenerbahçe!

Volkan Demirel maç boyunca yere yatmadı. Çabuk oyun, kıvrak futbolcular ve sabırla Fenerbahçe kazanıyor.