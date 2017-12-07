Ağlamak istiyorum

Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en önemli teknik direktörleri açıklamalar yapıyor; Jupp Heynckes Beşiktaş diyerek sözlerine başlıyor basın toplantısına. Conte, Beşiktaş'ın bir sonraki turda kendilerini zorlayacak takımlar arasında gösteriyor.

UEFA Şampiyonlar LİGİ sosyal medya hesapları maça bir iki saat kala Beşiktaş'ın soyunma odasından fotoğraflar paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başka bir teknik direktör daha yok ki turu garantiledikten sonra kadrosunda bu kadar rotasyon yapsın. Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ın 11'inden sadece 2 futbolcu Leipzig maçının ilk 11'inde yer aldı; Oğuzhan ve Tosiç. Nerden nereye! Leipzig maçına yedeklerin yedekleriyle çıkan Şenol Güneş dünyanın en büyük futbol vitrininde tüm oyuncularını sergiledi neredeyse.

Alpay Çelebi kim bilir misiniz?

Ersin Destanoğlu? Fatih Aksoy ile Orkan'ı sormuyorum. Alpay ve Ersin, Beşiktaş yedek kulübesinde Şenol Güneş'ten maçın ilerleyen dakikaları için forma bekleyen isimlerdi. Tıpkı Adriano gibi, Tosun gibi, Fabri gibi!



Gözlerim doldu

Rotasyonlu kadroyla çıkıyorsun, 'ilk 11'in bir kısmı formayı değil, futbolu unutmuş eyvah fark yeriz' diyorsun Leipzig'ten. Sonra bir başlıyor maç ve izlerken gözlerin doluyor. Futbolu unutmuş, forması küf tutmuş dediğin adamlarla Şampiyonlar Ligi'ni anlatıyorsun Leipzig'e; 'Bak devler ligine bir daha gelirsen böyle ol mesajı veriyorsun sahadaki oyununla' Beşiktaş aşmış, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden taşmış. Eminim en heyecansız takım Beşiktaş şu an 16 takımlı eleme turundaki rakibi için. En heyecansız evet! 'Kim çıkarsa çıksın' diyor taraftarından futbolcusuna, teknik direktöründen malzemecisine kadar siyah beyaza gönül veren herkes.

'Boğulacaksak okyanusta boğulalım, leğende değil' diyen bir Beşiktaş camiası var. 'Manisa da aynı Leipzig de bizim için' dedi Şenol hoca.

Sosyal medyaya baktım taraftar bile, tırnak içinde 'havaya girmiş' şöyle yorumlar yapılıyor; 'Beşiktaş'tan istediğimiz netice değil iyi oyun!' falan yazıyorlardı.