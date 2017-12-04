Alex’e kardeş geliyor!

Fenerbahçe golcüsüz de kazanır. Fenerbahçe gibi bir takımın 'golcüsü yok' demek bahane olmaz, olmamalı. Elinde Giuliano, Aatıf, Alper, Valbuena gibi gole dönük isimler varken bu bahanelere sığınmak Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmaz. Avrupanın önde gelen takımları zaman zaman değil çoğu zaman böyle oynuyor. Futbolda günümüzün kuralı bu. Savunmasından, ön liberosuna, orta sahasına, forvet arkasına kadar herkes gol atabilmeli. Hatta büyük takım değil küçük takımlar da böyle sistemleri deniyor. Sezona amatör takım gibi başlayan ve devam eden, gol atamayan Avrupa'nın en kötü takımlarından biri gösterilen İtalya Seri A ekibi Benevento bile kalecisi ile muhteşem gol bulmadı mı dün? Forvetelere iş bırakmadı! 90. dakikada hatta 90 artıda Benevento kalecisi Alberto Brignoli'nin attığı golü bu sezon hangi santrafor, hangi forvet attı ya da atabildi? Bitirdi Milan'ı bir kalecinin kafa golü. Soldado, Fernandao, Van Persie sakatmış, Janssen cezalıymış. Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz bu.



Hızlı oynayınca coştu

Aatıf var mı? Giulaino var mı? Alper var mı? Valbuena kulübede olsa bile var mı? Josef De Souza, Topal gol atabilir mi? Var mı böyle özellikleri? Var. Ben bunu düşünebiliyorsam Aykut Kocaman düşünemez miydi? Düşündü ve bu sistemle başladı maça. 'Çıkın hepiniz golcüsünüz' denmiş gibiydi Fenerbahçeli futbolculara sanki. İleride bastı, yaktı, yıktı geçti Kasımpaşa'yı. Hızlı oyun, tempo ve kazanma isteği Fenerbahçe'ye golleri getirdi. Giuliano gol krallığına koşuyor. Bağırıyor 'ben golcüyüm' diye adeta. Gol kralı olur mu olmaz mı bilmem ama Alex ile kıyaslanmalar başlamak üzere; Hangisi daha iyi? Giuliano mu Alex mi? Parantez açmadan belirteyim forvetsiz Fenerbahçe ligin en fazla gol atan takımı. Aykut Kocaman kazandı Fenerbahçe'den önce. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Başakşehir'e 'asla yalnız yürütmeyiz' sizi dedi Kocaman.