Gereği yapıldı

aha aklı başında ve ne yapacağını, yapması gerektiğini bilen bir Fenerbahçe olarak başladı maça sarı lacıvertliler. Tempolu ve kontrollüydü Aykut Kocaman'ın öğrencileri. İki hafta önce istifası konuşulan Koacaman yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Giuliano çok iyi hazırlanmış ya da hazırlatılmış. Janssen ve Giuliano ikilisi göz doldurdu maçın genelinde.

Takımın lideri Valbuena değil benim dedi 'Giuliano' adeta.

Bir alkış da Volkan Demirel'e ıslıklandı, yedek kaldı, bitti dendi ama eldivenleri geri aldı. Yetmedi dün akşam abartamıyorum 'galibiyetin mimarlarından biri' oldu. Skrtel uçana kaçana terlik fırlattı sanki. Geçit vermedi. Top geçer adam geçmezi oynadı. Skertel bu takımın vazgeçilmezidir. İskeletin iyi olacak derler ya hani; Volkan, Skertel, Giuliano ve Janssen. Dördü de iyi oynadı diğerleri teferruat oldu. Janssen'in eleştirileceği tek noktası, sınırda olduğunu bildiği halde sarı kart gördü ve takımını Kasımpaşa maçı için forvetsiz bıraktı.

Uyanıklık yaptı sarı karttan sonra 'atılayım da cezamı kupada çekeyim' diye ama Mete Kalkavan yemedi. Janssen olmayacak haftaya! Hem de çok formdayken. Van Persie önğnde bir hafta var. Koskoca bir hafta.



Alışkanlık mı?

Çalış ve çık sahaya. Van Persie gibi ol ve kurtar takımını. Fenerbahçe'nin golünde herkes Diego'ya yükleniyor, hata yaptı diyor ama Giuliano'nun hırsı ve hızı muazzamdı. Janssen'in de hakkını verelim. Fenerbahçe eğer kalan dört haftada 12 puan toplarsa şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek.

Önümüzdeki hafta görev Fenerbahçe taraftarında. Statta iğne atılacak yer kalmaması gerekir. Aziz Yıldırım'ın eli değimiş belli. Geçen hafta da yazmıştım;

Başkan motive ediyor, yalnız bırakmıyor ve Aykut Kocaman'a da arkanızdayım diyor. Mesaj belli; Şampiyon olalım, hep beraber devam edelim!

Aziz Yıldırım belki de şöyle bir mesaj vermişte olabilir; Aykut hocanızı değil faturayı size keserim! Geçtiğimiz haftalarda 'gereğini yapacağım' diyen Kocaman Antalya'da da gereğini yaptı.

F.Bahçe gibi bir takımın 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslanma hastalığı ise devam ediyor. Aykut Kocaman buna bir çare bulamıyor mı yoksa Konyaspor'dan kalan alışkanlık mı?