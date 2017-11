Geleneksel cuma

Beşiktaş 1 aydan daha fazla süre sonra ligde evinde seyircisinin önüne çıktı. Hava, zemin, seyirci her şey çok güzeldi. Pepe'yi riske etmeyen Şenol Güneş, şans bekleyen yıldız yedekleri Lens, Negredo ve Medel ile birlikte maça başladı.

İlk 10 dakikada çok istekli oyununu pozisyonlarla süsleyen Beşiktaş için ilk yarının kırılma noktası, 10. dakikada Talisca'nın Negredo ile girdiği ver-kaç sonrasında ceza sahası içinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltıyı Quaresma'nın kaçırmasıydı.

Penaltının kaçması ile birlikte Vodafone Park'ın üzerine karanlık bulutlar geldi sanki. Akhisarspor daha direnç sağladı.

Tribünler dahil olmak üzere penaltı kaçtıktan sonra sessiz bir duraklama oldu ve Beşiktaş oyunda topla oynama istatistiği dışında bir ağırlık kuramadı.

40. dakikadan itibaren penaltıyı kaçıran Quaresma, takımı biraz ateşlemeye çalıştı ancak ilk yarıda eşitlik bozulmadı.



?50'den sonra tempo arttı

İkinci yarıya Lens'i çıkartıp Cenk Tosun'u oyuna alarak başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri özellikle 50. dakikadan itibaren tribünlerin de muhteşem desteğiyle tempoyu arttırdı. Hızlı pas trafiği ve bulunan pozisyonlara rağmen son bölgedeki kötü tercihlerin etkisiyle golü bulamayan Beşiktaş'ın baskısına etkili iki kontratakla cevap veren konuk takım, her geçen dakika oyuna daha çok tutunmaya başladı.



?Lukac'ın en iyi maçıydı

Son bölümde galibiyet isteyen Beşiktaş ile puan için her şeyi yapan Akhisar arasında gerilim yükselmeye başladı.

Negredo ve Tolgay'ı çıkartan Şenol Güneş, Babel ve Oğuzhan'ı oyuna alarak dinlendirmek için yedek soyundurduğu demirbaş oyuncularına sarıldı.

80. dakikada oyuna sonradan giren Henrique'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Akhisar, Beşiktaş'ın baskısında net bir pozisyon vermeyip, kalecisi Lukac'ın belki de sezonun en iyi maçını çıkarmasıyla birlikte bir puanı aldı!

Maçın kahramanı Fabri ve Tosic ise, maçın en kötüsü Talisca ise düşünün Beşiktaş'ın halini! İki hafta sonra G.Saray maçını kazanamazsa Beşiktaş geçmiş olsun, şampiyonluk yarınlara kaldı.

Bugün alışılagelmişin dışında bir yazı yazdım, bugün sadece maçı yazdım, bugün maçın içini yazdım...

Çünkü futbolu gerçekten özlemişiz.