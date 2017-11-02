Güneş’li günler göreceğiz

Şenol Güneş öğle saatlerinde maçın kadrosunu belirlemiş, Talisca'yı kızağa çekmiş. Verilen mesaj şu; maç seçeni oynatmam.

Benim için Türkiye Ligi'yle, Şampiyonlar Ligi arasında maç seçen futbolcu Beşiktaş'a ihanet eden oyuncudur.

Yani önce Caner, sonra da Talisca haftalar öncesinden kalan kavganın bedelini de beraber ödemiş oldular. Şampiyonlar Ligi sosyal medya resmi hesapları maç öncesinde Şenol Güneş'i paylaşıyor cümle aleme Beşiktaş'ın favori olduğunu gösteriyordu. Öyle bir atmosfer vardı ki sakatlığı sebebiyle gelemeyen Falcao belki de hayatının en büyük şanssızlığını yaşamış oldu. Monacolu futbolcular, Beşiktaş taraftarından o kadar çok etkilendiler ki! 15 gün önce Monaco'daydım maçı yerinde izledim. 2. Louis Stadı'nda ne bir atmosfer, ne bir heyecan vardı. Ama dün gece Monaco, Monaco olalı böyle bir heyecan görmedi.

Çok merak ediyorum ıslıktan bu defa kulaklarında sıkıntı yaşayan futbolcu kim ya da kimler? Oyunun durduğu anlarda Monacolu futbolcuların gözleri sürekli tribünlerdeydi. Monaco Teknik Direktörü Jardim bile hayran hayran Beşiktaş taraftarlarını izledi.



İnanç ve ruh kazandı

Gelelim futbola; bu kadar güzel oynayıp, bu kadar inanan bir takımın böyle bir sonuçla karşılaşmaması gerekiyordu.

Cenk gol kaçırdığında neredeyse şortunu yırtıyor, diğer takım arkadaşları da kaçan gollere isyan ediyordu.

Cenk'ten Fabri'ye Beşiktaş takım halinde inanmıştı. Tolgay Arslan sadece Beşiktaş'ın değil kendi bölgesinde Türkiye'nin en iyi futbolcularından birisi.

Gökhan eski günlerine geri dönmüş.

Adriano sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi.

Pepe ve Quaresma'ya ayrı bir parantez açacağım. Pepe; gördüğüm en büyük profesyonellerden birisi. Artık o büyük bir Beşiktaşlıdır. Tosic'in sakatlanmasıyla beraber bir teknik direktör gibi kenara bağırıp durdu, "Hadi girsenize biriniz oyuna" diye. Quaresma topla beraber adam kovalamaktan "canı çıktı". Anlaşılan o ki hiç yaşlanmayacak.

Bakmayın sonuca skor kimseyi aldatmasın.

Beşiktaş bu futbol, inanç, ruhla hep kazanacak. Bana göre gruptan çıktı.

Önümüzdeki maçlara bakıyorum.