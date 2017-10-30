Tudor’a Çalımbay

F.Bahçe maçı öncesi 'G.Saray 4-5 atar kazanır'. Trabzonspor deplasmanında 'en az 3 atar 3 puanı cebine koyar'. Böyle deniliyordu. Algı hep böyleydi. G.Saray büyük maçların hep favorisi gösterildi, hepsinde de hüsran. Sonuç değil de oyunu hayal kırıklığı yaşatıyor G.Saray'ın. Herkesi yanıltıyor. G.Saray teknik direktörsüz oynuyor. Tudor'u geçtiğimiz haftalarda Maicon ve Lato'yu Bursaspor deplasmanında çıkartıp skoru lehine çevirdiği için Mourinho, Guardiola yaptılar. Hep yazacağım; Biz skor tabelasına göre yorum yapan bir milletiz! Tudor'u yere göğe sığdıramadılar Bursa'daki hamlesinden sonra. Galibiyetler ve puanları Tudor'a bağladılar. Değil aslında. Kral çıplaktı. G.Saray'ın kenarda komutanı yok. G.Saray teknik direktörsüz oynuyor. Tudor bir kondisyoner. İyi bir hocanın altında kondisyonerlik yapabilecek tecrübeye sahip ama 'normal' bir teknik adamın özelliklerinden uzak. Saha içine bakın, sürekli futbolcular birbirleriyle konuşuyor. Sen sağa koş, sen geriye dön, sen ileri çık, sen defansa, sen ofansa' ... Tolga, Gomis ile, Mariano, Feghouli ile, Maicon, Fernando ile , Selçuk, Denayer ile , Ndiaye onla, bunla, şunla... Hep birbirlerine taktikler veriyorlar. Kenara, Tudor'un yüzüne bakan yok. Tudor kondisyoner! Çünkü Tudor'un onlara verdiği taktik, teknik bilgileri uygulamıyorlar. Güvenmiyorlar. Tudor'un hafta boyunca, soyunma odasında söylediklerini, talimatlarını belki de 'haklı gerekçelerle' yapmak istemiyorlar. Tudor sürekli tek el cepte, tek el ağızda bağırınıp duruyor. G.Saray'da dün akşama kadar alınan puanların çoğu futbolcuların bireysel becerilerinden gelen puanlar! Trabzonspor'u küçümsediler. Tudor da futbolcuları da. Trabzonspor fırtına gibi basınca neye uğradığını şaşırdı sarı-kırmızılılar. Yaptığı değişiklikler ise tam bir facia Tudor'un. Selçuk neyse de Gomis gibi adam çıkartılıp Eren'i kurtarıcı olarak aldı oyuna! Akıllara zarar. Rıza Çalımbay, Tudor'a teknik direktörlük dersi verdi. Hala arada 5 puan fark var ve bu farkın Tudor ile ilgisi yok!