Suni futbol

Hava güzel, tam maç havası.

Galatasaray kaybetmiş.

Aykut Kocaman açıklama yapmış ve 'Galatasaray'ı geçeriz, puan farkı suni', ilk yarıyı lider bitirebilirz' demiş. Ligin en dirençli, en iyi takımlarından biri gelmiş. Sonra bir bakmışız tüm bu olumlu tabloya rağmen tribünler bomboş kalmış.

Daha ne olması gerekiyordu ki 50 bin kişinin stadı doldurması için?

F.Bahçe'de Skertel'siz defans kurgusu rakip takımların iştahını kabartıyor.

Çok yumuşak kalıyor Roman ve Neto.

Doku tutmuyor. Yenilen iki golde de büyük hatalar yaptılar. Skertel rakip forvetlerin formasına yapışıyordu hep.



Garip bir soğukluk var

Skertel'siz Fenerbahçe tüm maçlarda rakip forvetleri değil kendi defansını durdurmalı Kameni'nin önünde!

Skertel mutlak şart. Roman ve Neto çok 'suni' kalıyor göbekte. Aykut Kocaman 'top ayağımızda kalmalı, çabuk paslarla rakip kaleye gitmeliyiz' diyor da sadece iki dudağının arasında kalıyor bunlar.

Garip bir soğukluk var F.Bahçe'de.

Baktığınızda inanamıyorsunuz kazanacağına, kazanabileciğine. 'Olursa, sıkıştırırsak belki' diyor taraftar hep.

Aykut hoca uygulamak istediği oyun sistemini bu futbolcu topluluğuyla yapamaz.

Saha içinde birbirleriyle yardımlaşmayan futbolculardan kurulu bir takım F.Bahçe. Hayret verici bir durum.

Böyle bir takım sadece maç kazanır, günü kurtarır ama şampiyon olamaz.

'Suni' kalır tüm kazançlar!

Kaliteli sadece bir iki oyuncu var ki bunların başında Valbuena geliyor ama o da insan! Valbuena'yı oyundan alan Aykut hocanın ıslıklanması her şeyi özetledi aslında. F.Bahçe'nin golcüsü yok, santrforu yok, forveti yok.



70. dakikada duydum!

Golcüleri de 'suni' sarı-lacıvertlilerin.

Goller iki ön liberodan, stoperden geliyor. Skor 3-1'e geldiğinde bile rahat değil F.Bahçe taraftarı.

Kayserispor skor olarak öndeyken de gerideyken de daha atak, daha cesur daha ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi.

Taraftarlar tribünleri boş bırakırsa, iş sadece Valbuena'ya kalırsa teker bir yerlerde patlar! İlk yarıda F.Bahçe'nin Ozan ile bulduğu golden önce Ozan'ın Deniz'e yaptığı hareket net fauldü.

Video hakem dün sadece test uygulamasında kalmasaydı o golü vermezdi.

Daha kötüsü F.Bahçeli futbolcuların Deniz yerdeyken oyunu devam ettirmesiydi.

Bu arada Giuliano da oyundaymış 70. dakikada duydum adını.

Aykut Kocaman G.Saray ile aradaki puan farkı için 'SUNİ FARK' diyor da dün akşam takımının oynadığı oyununun adı SUNİ FUTBOL'du.