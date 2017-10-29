Kayıp aranıyor!

Talisca neden oynamıyor? Ne oldu? Sebebi ne? Kim ya da kimler Talisca'nın ayaklarına pranga vuruyor. Ne olduysa Caner ile soyunma odasında kavga olayından sonra oldu. O gün bugündür yokları oynuyor. Varlığı yokluğu belli değil. Kaç maçtır hiç, sıfır, yok. Mutsuz.

Bir ara televizyona yaklaştım ve baktım.

Ona benzeyen bir kardeşi var, Beşiktaş U21 takımında oynayan Souza mı acaba diye? 18 yaşındaki Souza.

Değilmiş! Belki o oynasa daha da faydalı olur o da ayrı mevzu.

Esas maç seçen adam Talisca! İçerde, Türkiye'de yüzde 30'lar ile oynuyor, şampiyonlar ligi'nde yüzde yüzlerle. Talisca maç seçiyor maalesef! Bu gözle görülüyor. Şu ana kadar yazıklarımda dakikalar 60'ı gösteriyordu. Bu dakikadan sonra 2 tane de atsa yine değişmeyecek fikrim! Talisca şampiyonlar ligi'nde vitrin yapayım gideyim derdinde mi acaba? Aklı M. United'dan gelen tekllifte mi? Ya da benzerlerinde? Nerede o eski Talisca? Yazık ediyor kendisine.

Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girmiş bir oyuncu bunu yapmamalı. Formsuzluğu ile ilgili bir sıkıntı varsa neden sahada kalıyor? Beklentileri karşılayamayınca Beşiktaş'a da kendisine de zarar veriyor. Kayıp aranıyor. Göremiyorum, bulamıyorum Talisca'yı!



Hoş geldin Negredo

Oğuzhan'ın Cenk'in golünde büyük payı var. Ya sonra? Ne yaptı Oğuzhan?

Lider futbolcu, kaptan takımını ateşlemeli ama Oğuzhan kendisini bile ateşleyemiyor.

Beşiktaş'ın kaptanı 60. dakikada oyundan çıkmaz, çıkamaz! Ne oldu Beşiktaş'ı sırtlayan, lider özellikli futbolculara. Ne oldu Oğuzhan'a?

Negredo hoş geldin Beşiktaş'a. Tuttu Beşiktaş'ı ligde. Yoksa Beşiktaş gerçekten maç seçmek zorunda kalacaktı son günlerin moda tabiriyle. Şampiyonlar ligi'nden sonra tutunacak bir dalı kalmayacaktı.

Negredo seçimini yaptı. En kritik maça kullandı hakkını. Attı Alanya'da.

Hayata bağladı Beşiktaş'ı.

Şenol Güneş 75'de müthiş hamlesiyle aldı maçı. Çift forvet ve risk oyunuyla kazandırdı 3 puanı Beşiktaş'a. Biri Talisca'yı bulsun ve haftaya Göztepe maçına getirsin. Talisca'sız olmaz,olamaz.

Golde sahaya giren Oğuzhan aynı heyecanı Göztepe maçında da yaşa ve yaşat. Oyunda kal. İyi ki doğdun Negredo.

Dün Negredo'nun doğum günüydü.

Pastayı kesti, şeytanın bacağını kırdı.