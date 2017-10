Bu mu dünya derbisi

Tüm Fransa'nın derbisi olmuştu dev maç, sadece Türkiye'nin değil. Ligue 1'de haftanın maçı olan Marsilya-PSG karşılaşmasının önüne geçti bizim derbimiz! Marsilya- PSG, Saint Etienne-Lyon derbilerini yaşamış Fransa pasaportu taşıyan bazı futbolcular 'biz hiç bir şey yaşamamışız daha önce' diyorlardı adeta.

'G.Saray inanılmaz hızlı başladı' derken Fenerbahçe'nin verilmeyen golü ve penaltısı ile gardı düştü birden. F.Bahçe sakin ve sabırlı olmaya çalıştı. Mariano, Denayer kontrolsüz kaldılar her pozisyonda.

F.Bahçe'nin yumuşak defans göbeği G.Saray 'ınkinden daha disiplinliydi.

Neto ve Roman beklentilerin üzerindeydi. Janssen, Valbuena, Kameni başta F.Bahçeli futbolcular aksine baskılı ortamdan olumlu etkilendiler.

G.Saray dan-dun ataklarla, Gomis'in önüne düşürmeye çalıştığı toplarla golü bulmaya çalışırken, F.Bahçe organize ataklar peşindeydi. Dakikalar geçtikçe kenarda Tudor ve kurmayları, sahada sarı-kırmızılı futbolcular büyük stres yaşadı. Bu Galatasaray tribünlerine de yansıdı. Galatasaray ilk 5 dakika haricinde 40 dakika Fransız kaldı derbiye!

Beklentilerin çok uzağında kaldı.

İkinci yarıda biraz toparlanmış gibi gözüktü G.Saray ama yine kısa sürede kesildi. İkisi de oynamadı. Ne G.Saray ne Fenerbahçe! G.Saray 'ın penaltısı verilmedi. Hasan Ali ceza sahasında topu elle kest. Belhanda'nın ikinci sarı karttan kırmızısı doğru.



Tek soğukkanlı Kameni

Uefa daha önce açıklamıştı; Rakibin ayağına bastığında sarıyı görürsün!

Hakemi aldatmaktan değil, Kameni'nin ayağına bastığı için atıldı Belhanda.

G.Saray da isimler değişiyor Fenerbahçe'ye karşı şansızlığı ise hiç değişmiyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi oynamamış futbolcuların bile yüzünde bir endişe hakim oldu dakikalar ilerledikçe.

Serdar iki hata ile Tudor'un güvenini kaybetti. Tudor da kendini. Maçtan koptu. Planları bozuldu. Esasen Tudor'a yapılan büyük eleştirilere katılıyorum;

Kazanan kadroyu ne diye değiştirirsin!

Sistemi ne diye bozarsın?

Kaybedilen 2 puanda fatura önce Tudor sonra futbolculara kesildi tarafımdan.

Aykut Kocaman ise biraz daha cesur davransa maçı alabilirdi. Maçın yıldızı yoktu. Maçta soğukkanlı tek bir adam vardı; Kameni. Ozan Tufan ise her hafta yenileniyor, vazgeçilmez oluyor.

Bu mu dünya derbisi? Pozisyon yok, gol yok, atak yok, bunların haricinde her şey var! Bu mu dünya derbisi?