Özür dilerim Alex

enerbahçe'nin yeni golcüsü oldu adeta Giuliano. Belki de yeni Alex'i. İki gün önce Aykut Kocaman sistem değiştirmeli, Soldado-Janssen ikilisini denemeli demiştik.

Madem oyun sistemi anlamında Alex tarzı oyunculardan rahatsızsın, reçetende bu iki isim beraber olmalı diye yazdık. Ne yaptı dün Aykut hoca? Tam bir 10 numara gibi oynattı Giuliano'yu.

'Alex Devrine' döndü.

Belkide istemeye istemeye. Mecburdu ama. Lider gibi davrandı Brezilyalı.

Bir şeyler olacağı belliydi. Giuliano çok anlamlı bir gol attı yazımın devamı için! Aslında golün yarısı da Ozan'ındı.

Haksız eleştirilerde bulunuyoruz sanırım Ozan Tufan'a zaman zaman. En azından çok ağır eleştirileri hak etmiyor.

F.Bahçe'de olması gereken biri Ozan.

Alıyor, kapıyor, kaçıyor, kaçırıyor, kazandırıyor.

Gol için çırpınıyor. Ozan'ın gerçek anlamda görevi bu zaten. Ofansif anlamda katkısı daha fazla takıma. İşler kötü gittiğinde illa bir kurban arıyoruz.

Ozan bu sezon 'Tufan' gibi esmek istiyor ara ara esiyor da. Teknik direktör Kocaman'ın tahtaya yazdığı ilk iki isim 'Valbuena ve Ozan'dan başkası değildir' diye düşünüyorum. Sonra Janssen, İsla ve diğerleri...



Osmanlı darmadağın etti

Aykut Kocaman defansif sıkıntıya çare bulmalı. Ozan'dan ofansif anlamda aynı şekilde defansif başarı da beklenemez. Josef hücuma çıktığı anlarda Osmanlıspor'un kontra ataklarında çok zorlandı Fenerbahçe. Çünkü Ozan da hücumdaydı hep Josef ile beraber.

Topun döndüğü anlarda Osmanlıspor çok çabuk çıktı rakip yarı sahaya.

Volkan'ın 10 metre kadar önüne üç pasla geldi Osmanlıspor! Josef'in yanına bir yardımcı şart. Üçlü defans oynayıp Josef-Topal ve hemen önlerinde Giulinao ile Ozan beraber oynamalı.

Denenmelidir. Neto ile Roman ikilisinden anca bir stoper olmuyor mu zaten?

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar bu ligde tek forvetle oynamamalı birbirleriyle karşılaşmadığı sürece!

Tabi Başakşehir de bu takımlara dahil.

Çift forvet ve en hücumcu oyuncularla oynamalılar hep. 1-0 öne geçip yatmamalı maç boyunca.

Gelelim Giuliano'ya sanırım hatalı bir giriş yaptım yazıya. Giuliano'yu Alex ile kıyasladım. Alex gibi dedim. Özür dilerim Alex. 7.dakikadan sonra sözümü geri aldım. Yazılmamış kabul et yukarıda yazılanları! 7.dakikadan sonra Osmanlıspor darmadağın etti Fenerbahçe'yi.

Benim bildiğim Alex, Aykut Kocaman'ın çaresizliğine rağmen sahada tek başına tüm riskleri alır ve 3 puanı kazandırırdı.

Özür dilerim Alex De Souza, Giuliano'ya Alex dediğim için. Osmanlı oynadı, Aykut Kocaman izledi, izlettirdi!

Maç Osmanlıspor ile Ozan Tufan arasında geçti. 1 puan Ozan'ın!