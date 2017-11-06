Maç seçmeyince

Beşiktaş Beşiktaş gibi oynadı.

İki sezondur şampiyon olduğunu hatırladı! Bunun sebepleri vardı tabi; Şenol Güneş için ben dahil 'yardımcıya ihtiyacı var hem de çok iyi bir yardımcıya. Yeni bir Tamer Tuna'ya' demiştim. Böylesine eleştiriler Şenol hocayı olumlu anlamda etkileyince öğrencisinin karşısında daha da motive oldu.

Kaç maçtır saha kenarında çakılı duran Şenol Güneş en az futbolcuları kadar koştu adeta! Sürekli direktifler verdi. Tuna'ya kaybetmesi kendisi açısından hoş olmazdı tabi. Farkındaydı hoca. Göztepe'nin 'Arjantin tribünlerini anımsatan' muhteşem atmosferi de Beşiktaşlı futbolcuları maça daha çok bağladı. Şampiyonlar ligi havasını yaşadılar.

Fabri'den Pepe'ye, Pepe'den Quaresma'ya, Tolgay'a, Atiba'ya, Tosiç'e, Gökhan'a, hepsine yaradı dün geceki ortam. Beşiktaş 'aynaya baktı' kim olduğunu hatırladı. Ligde çok fazla motive olamayan, tırnak ısırtan takım İzmir'de kendine geldi. İlk yarıda Babel kötü başladı ama soyunma belli ki devre arasında Şenol Güneş ufaktan bir kulak çekmiş. Uyarıyı dikkate alan Babel soyunma odasından attı 2.golü.



?Jardel'i hatırladım

Babel deplasmanlarda Beşiktaş'a ilaç oluyor! Cenk kolayı zora sokuyor ve herkesten çok kendi sinirleniyor yaptıklarına.

Kolayı denediği zaman zaten kendi gibi oynuyor ve Babel ile omuz omuza havalara uçuyor. Gol perdesini açan Talisca'nın gol vuruşu Jardel'i hatırlattı.

Talisca'nın kulağı çekilince anladı formanın ne kadar pahalı olduğunu.

'Şakası yok bu hocanın' der gibiydi maç boyunca. Aradı Beşiktaş hep. Bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan, yeter demeden aradı. Golü yedikten sonra da kimse demedi 'bu maç döner mi' diye?

Sezon başından bu yana neredeyse tüm deplasmanlarda zorlanan siyah beyazlılar Göztepe karşısında 55.dakikada 3 farklı bir skor yakalamıştı. Maç seçmeyen Beşiktaş bu ligde kaybetmez!

Başta Şenol Güneş'in herkesten çok istemesi, futbolcuların lige de şampiyonlar ligi gözüyle bakması 3 puanı getirdi.

Usta çırağına acımadı, boynuz kulağı geçmedi. Beşiktaş açısından video hakem uygulaması hemen başlamalı.

Başlasın ki hak yerini bulsun.