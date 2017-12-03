Beşiktaş Devler Ligi’nde

Şampiyonlar Ligi havasındaydı ortam. Taraftar, atmosfer, medya, basın ile bütünleşen dev derbi. Tam Şenol Güneş'in isteği olan bir ortamdı. Tek eksik Şampiyonlar Ligi müziğiydi. Futbolcularını inanılmaz motive etmiş. G.Saray'ı çözmüştü Şenol Güneş. Osmanlıspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Başkent ekibi ne oynadıysa G.Saray'a karşı Beşiktaş da öyle başladı. Önde baskı kurdu takım halinde Beşiktaş. G.Saray'a Maicon, Serdar Aziz, Fernando, N'diaye'nin olduğu bölgede baskı kurarak başlayan ve maç boyunca bunu devam ettiren her takım sahadan galibiyetle ayrılır! Tudor'un Yasin ile başlamamasına şaşırdım. Çocuk formda, oynamış, oynatmış, atmış, attırmış. Daha ne yapacaktı? Ağzı ile kuş tutsa forma alamaz belli ki. Moralli ve güvenli bir Yasin, Beşiktaş'ı çok zorlardı. Sonradan girmesi yorumumun değişmesine neden değil. Feghouli'yi çoğu zaman yürürken gördüm. Belhanda casper gibiydi ama pek sevimli gözükmedi oynayamadığı futbolla! Oğuzhan 45 dakika sahada gezdi, net bir penaltı aldı ama vermedi Fırat Aydınus. İkinci yarıya da hızlı ve baskılı başladı Beşiktaş. Kaybederse ligden kopacağının farkındaydı. Golü Muslera ile buldu siyah-beyazlılar! Beşiktaş gollere çok yaklaştı. 9-0 yetmemiş Beşiktaş'a hafta içinde. Dün de 4-5-6 olurdu belki de ama hücum hattı mantıklı ve işlevsel davranamadı. Sanırım 9-0'dan sonra Ümraniye'de kalesiz çalışmış Beşiktaş! 3-0'dan daha fazla olabilirdi. Sonra bir anda Tosic çıktı, YETER dedi! İsyanı kendi hücum hattınaydı. Zaman zaman klasikleşen hatalarını bu maçta da yapan Quaresma'yı ise eleştiremiyorum, daha da iyisini yapabilirdi ama yine de iyiydi. 'Şampiyonlar Ligi'nden geldim bu ligin takımı değilim' dedi! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeydi dün gece. Galatasaraylı futbolcular ise adeta refakatçi gibi davrandı.