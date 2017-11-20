Nazar boncuğu

Şu bir gerçek ki Aziz Yıldırım sahaya inmeden F.Bahçe kendine gelemiyor. Ben de karşıyım bir başkanın antrenör ve takıma karışmasına ama bu kriter F.Bahçe için geçerli değil.

Aykut Kocaman'ın 'gereğini yapacağım' demesiyle birlikte 'gereğini yapamaması' üzerine başkan devreye girmiş belli ki. Gereğini düşünmüş ve sahaya inmiş! Cuma günü tesislere gidip oyuncularına 'nazar boncuğu' dağıtan Aziz Yıldırım takıma adeta mesaj vermiş; 'Siz F.Bahçe 'nin futbolcususunuz kötü değilsiniz size nazar değmiş!' demiş. Motive etmiş.

Futbolcularını inandırmış. En kötü performansla oynayan futbolcusuna bile bu davranışla Messi, Neymar, Ronaldo muamelesi yapmış. Böyle olduğunu maç başladığı anda yaşadık, gördük.

Öyle bir futbolla saldırdı ki F.Bahçe, Sivasspor falan kalmadı maç boyunca sahada.



Maçı Aziz Yıldırım aldı

Özellikle ilk yarıda sağ ve sol beksiz oynadı F.Bahçe. Birden 'nazara geldi' F.Bahçe. İkinci yarıya gol yiyerek başlayan sarı lacıvertliler pes etmedi.

'Nazar' dedim. Yine gol aradı, goller aradı sarı lacıvertliler. Bu pozitif anlamda büyük bir değişim F.Bahçe adına.

Kocaman ilk değişikliği tam zamanında yaptı. Nazar boncuğunu yüreğine saklamış gibi oyuna giren Soldado özellikle Janssen'in presiyle, baskısıyla golü attı.

Soldado belki de kariyerinde attığı gole hiç bu kadar sevinmemiştir! Golden sonra F.Bahçe taraftarların ve futbolcuların sevinci, kenetlenmesi çok özel bir resimdi.

O kadar özlenmiş ki o tablo.

F.Bahçe 4-4-2, 4-3-2-1, 4-4-1-1 ile oynamalı falan filan bırakalım bunları artık. F.Bahçe nazar boncuğu ile oynuyor.

Aziz başkanın 'nazar boncuğu ile' oynuyor hem de. Soldado, F.Bahçe'nin'nin 'nazar etme ne olur çalış senin de olur' diyeceği ismidir bu hafta!

Belki de bundan sonra.

Futbolda olmaması gereken, futbola ters bir durum bir başkanın takıma müdahelesi ama bu F.Bahçe için geçerli değil! Olmayacak da.

Aykut Kocaman'ın Soldado hamlesini yerinde ve akıllıca yapmasına rağmen maçı Aziz Yıldırım almıştır cuma günü tesislere gidip oyuncularına destek vermesi ile.