Şenol Güneş’e mektup

Sevgili hocam;

Son yılların en formda en iyi teknik adamı sensin. Şampiyonlar Liginde başarın, büyük gurur kaynağı.

UEFA seni örnek gösteriyor gelecek nesillere, teknik direktör adaylarına.

Kimse senin Beşiktaş'tan ayrılmanı istemiyor. Konu milli takım bile olsa bunu kabul etmiyor hiç bir Beşiktaşlı;

'gidemezsin hocam' diyorlar. Kadro seçimine kimse karışamaz. Oyuncu değişikliklerine de. Aldığın kararlara da.

Hatta aklı transferde olduğu iddia edilen Oğuzhan ile ilgili yaptırımına da.

Sevgili hocam;

Takım neden ligde oynamıyor?

N'oluyor? Kim inanır bu takımın şampiyonlar ligindeki takım olduğuna?

Sizin takımınız hangisi? Porto maçındaki Beşiktaş mı, Malatya'daki mi?



Malatya çok kapanmadı

Sevgili hocam;

Koskoca Beşiktaş'ın koskoca 90 dakikada bir tane net pozisyonu olmaz mı? Rakip kaleye gidemez mi?

Sevgili hocam;

Malatyaspor ya da diğer Anadolu takımları Beşiktaş'a kapanıyor muş!

Tabii ki kapanacak puan almak için.

Kaldı ki Malatyaspor öyle dendiği gibi de kapanıp kalmadı. Pozisyon aradı, üretti, gollere en çok Malatyaspor yaklaştı.

Sevgili hocam;

Cenk Tosun'a uyarım; Hakemlerle çok konuşmaya başladı. Bundan hemen vazgeçmeli! Sürekli vır vır vır.

Sevgili hocam;

İlk yarıda Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamak mümkün değildi. Doldur boşalt, doldur boşalt. Çağ dışı futbol.

Günümüzde kanatlardan futbol oynama dönemi bitti! Beşiktaş ligde ısrar ile kanatlardan gelmeye çalışıyor. Neden?

Sevgili hocam;

Rakipler artık Beşiktaş'ı anladılar;

11 kişi ile yarı alanda oyun daraltıyorlar.

Buna neden önlem almıyorsunuz?

Sevgili hocam;

Talisca forvet gibi oynuyor. Madem öyle ortayı Atiba-Tolgay-Oğuzhan yap.

Mesela Negredo ve Cenk ile neden başlamadınız? Yedek kalsın Talisca.

Merak ediyorum; Ne zaman 10 numara gibi oynayacak? Ne zaman dikine oynayacak?



Örnek oldular

Sevgili hocam;

Takımınız, Beşiktaş Porto maçında, Vodafone Park'ta, salı gününde kalmış.

Malatya'ya sadece bedenler gitmiş, ruhları ise İstanbul'da unutulmuş.

Ne zaman, hangi deplasmana sizin ile ve sizin anlayınışızla gelecek takımınız?

Sevgili hocam;

Bu takım, bu ligde, bu futbolla şampiyon olabilir mi? İnanıyor musunuz buna gerçekten?

Malatya halkı bağrına bastı Beşiktaş'ı.

Sahaya 'Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar liginde ikinci turda başarılar diliyoruz' pankartı ile çıkan Malatyaspor takımını yürekten kutlarım. Tribünler Beşiktaş'ı alkışladı. Malatya ve Malatya halkı lige ve Türkiye'ye örnek oldu.