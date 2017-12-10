Victoria’nın ruhu!

Herkes tedirgin, herkes gergin, herkes tuhaftı maç öncesi.

Sadece bir kişi mutluydu, o da uzaklardan gelen Victoria Lopyreva.

Peki kimdir Viktoria Lopyreva?

2018 Dünya Kupası iyi niyet elçisi kendileri!

Galatasaray-Akhisar maçını izlemeye gelmişti. Sahaya indi, tribünleri dolaştı. Hatta öyle heyecanlanmış ki 'Tansiyon artıyor. Bekleyiş sürüyor. Stattaki pozitif enerjiyi yaşıyoruz' diye sosyal medyasından açıklama yapıp paylaşımda bulundu. Kameralar tribünleri geziyor, sahaya çıkan futbolcular dahil kimsenin yüzü gülmüyordu. Garip bir huzursuzluk vardı. Yüzü gülen, keyfi yerinde olan tek isim iyi niyet elçisi Rus Victoria Lopyrev'ydı.

Kimse onun kadar inanmamıştı maça sarı kırmızılılarda, N'diaye haricinde!

İyi niyet elçisi Victoria maç başlamadan yaptığı paylaşımda sanki ilerleyen dakikalar için mesaj da veriyordu. Yaptığı bir diğer paylaşımda 'fırtına öncesi sessizlik' yorumunda bulundu. Fırtınayı gördü sanki. Maç başladı. Victoria kadar bile inanmayan Galatasaraylı futbolcular tel tel döküldüler ilk yarıda. Tudor elinde olsa 'Galatasaray'a inanan, övgüler yağdıran' Rus güzel, dünya kupası iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva'yı oyuna alacaktı! Bir şeyler oluyordu sahada.

İnanmayan futbolcular gördüm Galatasaray'da.

Ne oynadığını kimse anlamadı sarı kırmızılı takımın. Sistem, taktik hiç biri yoktu sahada. Özellikle Belhanda, Gomis ve Fernando! Tuhaf oynadılar.



Taffarel gidince

2 golde de hatası olan Muslera ise artık tartışılır hale geldi. Peki hiç düşündünüz mü Muslera neden kötü? Gitmek mi istiyor? Hayır! Peki neden? Tek cevabı var. 1,5 yıldır hatalı goller yiyen Muslera'yı bu duruma sokan Taffarel'in gidişidir. Taffarel gitti Muslera bitti. 10 kişi kalan Akhisar'ın ikinci yarıda skor avantajına rağmen şansı yoktu.

İkinci devre G.Saray'ın soyunma odasından attığı golle başladı.

Gomis 2-2 yaptı hemen. Ve maç esas o zaman başladı. Sonrası mı? Gomis'in de atılmasına rağmen üçüncüyü buldu sarı kırmızılılar. 10'ar kişi kaldıktan sonra iki takımda daha iyi oynadı! 10'a 10 daha güzel bir futbol izledik. İkinci yarıda Galatasaraylı futbolcular da en az Victoria Lopyreva kadar inandılar, onun ruhu ile oynadılar, 3 puanı aldılar!