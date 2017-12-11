Bahane yok

Başakşehir'in 3 puan kaybetmesinin ardından Beşiktaş için daha farklı bir anlam kazanan bir maç oldu. Morallendi Şenol Güneş ve takımı Sivas'tan gelen haberle. 6 puanlık bir mücadeleydi siyah beyazlılar adına. Hatta 9 puan! Kayseri de üzerine çıkacaktı kaybettiğin takdirde. Kayseri'den galibiyetle dönmen demek +9 puan demekti! Beşiktaş'ın yenilmesiyle rakipleri hayata dönüyor sürekli ligde.

Beşiktaş kazandı mı hepsi beraber kaybediyor. Öyle bir hafta yaşadık ki G.Saray, F.Bahçe kazanmış. Göztepe 3 puan daha almış sıralamada üzerinde.

Trabzon da arkalardan gelmiş 'şampiyonlukta ben de varım' demiş! Böylesine önemli bir maçtı.

Kaybedersen şampiyonlar liginde kazandığın havayı da kaybedeceksin! Kaybedersen yukarılarda herkesi yakalamaya çalışacaksın. Yenilirsen belki de 2. olma şansını bile 'ruhen' yitirmeye başlayacaksın yavaş yavaş. Lig, tüm takımlar için yeniden başlamışken Beşiktaş için bitmiş gibi olacaktı. Nedense böyle bir hava esiyordu, estirilip duruyordu!



Türkiye'de rakipler farklı

Şampiyonlar liginden dönen takımlar genelde kazanamazlar ilk oynayacağı lig maçını genelde. Ama Güneş'in zaten 3 takım çıkartacak kadrosu var. 3 tane Beşiktaş'ı var Güneş'in. İki kadro yapsa ayrı ayrı, ikisi de zireveye oynar.

Üçüncü takımı oluşturacak isimler ise ilk 6-7'de yer alır Beşiktaş'ın. Bu sebeple yorgun, falan filan bahane. Kabul edilemez bir durum bu Beşiktaş takımı için.

Dün gece maçın oynandığı sırada Kayserispor'un 60 milyon taraftarı vardı Türkiye'de. Yalnızdı Beşiktaş. Öyle ki Umut'un yaptığı penaltıya 'penaltı' diyemediler! Umut'a şaşırdım kaldım.

Onun gibi kaliteli futbolcunun, kaptanın itirazı beni hayal kırıklığına uğrattı.

Öyle sert darbe aldı ki Cenk, top yerine ayağı kornere ya da taça çıkacaktı.

Beşiktaş'a sert oynanıyor doğru, tabi ki sert oynayacaklar. Kim kazanmasını ister ki favori takımın? Beşiktaş Avrupa'da farklı oynuyor doğru çünkü Beşiktaş'a Beşiktaş gibi oynuyorlar şampiyonlar liginde. Beşiktaş Türkiye'de iyi oynayamıyor doğru çünkü Beşiktaş gibi oynayamıyor rakipleri. Maçın özeti; Beşiktaş'tan 1 paun alan her takım seviniyor. Ligin tepesi korkunç karıştı. 1 puan kazanç mı kayıp mı bunu zaman gösterecek Beşiktaş adına.