Karakter kazandı

Taraftarını inandırmış, inanmış kenetlenmiş Fenerbahçe.

Aykut Kocaman belki de bu sezon ilk defa sahaya yüzü gülerek çıktı.

Stresten uzak gibiydi. Tribünlerden kendisine 'KOCAMAN' güven aşılandı.

Mevsim normallerinin altında bir ilk yarı geçirdi Fenerbahçe. Mehmet Topal fazlasıyla top kayıpları ve geç zamanlamaları ile oyundan düştü.

Giuliano ille de ben, illede bana dedi sürekli. Ama onu anlayan yoktu. Biraz Aatıf vardı ama onun misyonu yine belliydi; gir dağıt rakip yarı sahayı, alan aç arkadaşlarına. İlk 45 dakikada en çok Karabüksporlu Osman'ın ismini duyduk.

Josef De Souza zaman zaman oyun kurucu, zaman zaman da kesiciydi.

Daha doğrusu böyle oynamayı denedi!

Hızlı futbol isteyen Fenerbahçe'ye aynı şekilde karşılık geldi Karabük'ten.

'Kapanayım, bekleyim' demedi Karabüksporlular.

'Kaybedeceksek oynarak kaybedelim' havasında futbol sergilediler. Soldado'nun Volkan'dan farkı yoktu. İkisine de top gelmedi. Orta sahayı Fenerbahçe'den daha çabuk geçti Karabük zaman zaman. Fenerbahçe ilk yarıda tek isabetli şut atamadı. Böyle olunca da Aykut Kocaman'ın suratı düştü.



?Valbuena gibi transfer

Deniz dalgalıydı. Fenerbahçe bir sandal gibi dalgaların arasından çıkamıyordu.

Valbuena'yı aldı Kocaman ikinci yarıda. 'Geçin, asılın' dedi Valbuena ve Giuliano'ya küreklere. İkinci yarıda, ilk 45'te ıslık yağmuruna tutulan Mehmet Topal ile dalgadan kurtuldular. Fenerbahçe'ye Giuliano tadında, Valbuena havasında iki-üç hatta 4 transfer yapılırsa sonuna kadar bu yarışı kovalar.

Yoksa dalgalı denizlerde kayık su alır.

Batar! Bu kayık bu futbolculardan bazılarını taşımaz.

Ağır gelirler! Kayıkta kürekler her zaman aynı isimlerle çekilmez. Kaptan Kocaman rotayı gösteriyor, rotayı biliyor, doğru yönde ilerliyor ama daha çok dalgalar olacak. Karabük'ten daha yüksek dalgalarla çarpışacak Fenerbahçe.

Geçen hafta da yazmıştım; Fenerbahçe 1 golün üzerine yatmıyor.

Atamasa da, kovalıyor, ille de 2, ille de 3, daha fazlası diyor. Ama bunu Giuliano, Valbuena'dan başkası düşünmüyor.

Aykut Kocaman'ın dilinden anlayan iki isim sadece bu futbolcular.

Valbuena küsmüyor, küstürmüyor, yatmıyor ama sürekli rakibi yatırıyor. Attığı golde karakteriyle vurdu topa adeta.

Yukarıda demiştim ki Koacaman'a Giuliano ve Valbuena gibi transferler şart.

Eğer bulurlarsa bu lig 34. haftadan önce bitmez. Fenerbahçe'de en büyük eksik defansın göbeği ve rakip ceza sahasına katedecek kanatlar. Golcüsüz de kazanırlar, kazanacaklar da. Yeter ki savunma ve kanat hattında ya da nerelere transfer yapılacaksa Giuliano ve Valbuena'nın futbol karakterini taşıyan topçular olsun.