Kötü oyna kazan!

Quaresma, Vida, Negredo, Pepe, Adriano, Caner, Oğuzhan, Medel, Babel.

Tarihinin en büyük, en muhteşem kadrosu değil mi? Bir hafta coşan, vuran, parçalayan Beşiktaş bir sonraki maçta tuhaf tuhaf futboluyla, garip garip skorlar almıyor mu?

Kazanırken bile korkutmuyor mu?

Tutarsız bir Beşiktaş izliyoruz bu sezon.

90 dakikasında bile istikrar yok. İlk yarısı ve ikinci yarısı siyah ve beyaz kadar farklı. Ben de devre arasında başladım bu yazıya.

İkinci yarı neler olacak bilemiyorum!

Skora göre yazmayacağım. Geleneğimi bozmayacağım.

İkinci 45'te 5 gol de atsa Beşiktaş yine düşündüklerimi yazacağım.

Tamam Beşiktaş bu sezon biraz şansız ama iyi durumda değil.

Çözüm üretmiyor.

Tek formüle dayanmış Şenol hoca;

Quaresma'ya verin sonrasında ne olursa olsun!

Artık Beşiktaş için iyi futbol değil iyi sonuç lazım. Skor lazım skor.

Bana ne Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımlarının başında geliyor muş!

Eeeee? Kayıplar ne olacak?

İyi futbol oynayıp kaybettikten sonra ne yapayım iyi futbolu? Başakşehir yürüyerek kazandı Bursaspor maçını. İyi oynayan değil iyi kazanan takım olmalı Beşiktaş.



Mitroviç niye yok?

Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye kupası maçı sonrasında Mitroviç için 'maçın en iyisiydi' diyen Şenol Güneş, Antalya'da Vida'nın yanında Medel'i neden oynattı?

En azından milli takım antrenmanlarından birbirlerini çok iyi tanıyan Vida ile Mitroviç ikilisi denenemez miydi?

İlk yarıda fazlasıyla top kaybı yapan Caner ve Atiba'nın yerine ikinci yarıda Gönül ile Mitroviç başlayamaz mıydı?

Talisca bu sezon belkide ilk kez kazanmayı fazlasıyla istedi. Her yerde o vardı. Babel ile Quaresma ona yakın isimlerdi.

Vida adam adama iyiydi hep ama çıkarken aynı etkide değildi.

İkinci yarıda Medel'in topa elle müdahelesine penaltı veremeyen Halis Özkahya'nın aklı ilk yarıda Talisca'nın ağlara gidip veremediği golde kalmıştı.

Vicdani borcunu ödedi Beşiktaş'a, veremediği penaltıyla!

Oğuzhan ve Talisca'nın liderliğinde orta sahadan saldıran Beşiktaş Quaresma'nın da klasikleşen desteği ile maçı kazandı. 3 puandı önemli olan. İyi futbol ise önemsiz olan.

Tıpkı F.Bahçe gibi ite kaka, zar zor götürecek Beşiktaş ligi.

Beşiktaş yönetimi iyi bir golcü alıp tüm sorumluluğu Şenol Güneş ve oyunculara yükleyecek.

Şampiyon olurlarsa yönetime yazar.

Kaybedilirse Şenol Güneş ve futbolculara!