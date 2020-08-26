MHK ve Trabzon hastası bir turizmci

Geçen hafta yazmıştım. Temiz bir lig istiyorsak önce bu MHK değişmeli diye. Galiba sesimizi duydular. Zekeriya Alp ekibiyle birlikte gitti. Dilerim önümüzdeki sezon tertemiz bir lig izleriz.

Hakemler futbolun önüne geçmez!

Geçmez inşallah! Korona her şeyi değiştirdi!

Bu kafayı da değiştirir umarım!

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Bugün size bir Trabzonspor sevdalısından bahsedeceğim.Bordo-mavi ile yatıp kalkan, rüyasında bile Trabzonspor'u gören bir iş insanından söz edeceğim! Adı Memiş Çakır Alanya'da Türkler Turizm Beldesi'nde 'Alan Xafira Oteli'nin sahibi.Önce turizm ve montaj sanayini karşılaştırdı."Montaj sanayiinde hala dışarı bağımlıyız! Ama turizm çok farklı.Gelen turistin yediği içtiği her şey milli.Tarladaki domatesten, salatalığa,elmasına, biberine aklınıza gelen her şeyi tüketiyoruz!Hem çiftçi kazanıyor,hem memleket dedi. Turizm ülkemiz için çok önemli bir gelir kaynağı.Özellikle Antalya dünya takımları için bir kamp merkezi.Buraları daha da geliştirmeliyiz.Daha çok takım gelmeli, ülkemize daha çok döviz girmeli.Aç gözlü bazı işletmeler benim gibi düşünmüyor olabilir. Ama gerçek bu.İşi hobi olarak yapanlar var.Turizmin hobisi olmaz .Döviz, istihdam ve üreticiye katkısını düşünmek lazım" dedi.Haklı mı haklı!

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Memiş Çakır için Trabzonspor sevdalısı demek az kalır.O tam bir Trabzonspor hastası.Geçen yıl Antalya'ya maça gelen takımı otelinde bir kuruş almadan konaklattı.Oteli pandemi yüzünden kapalıydı.Yüzlerce çalışanını Trabzonspor için geri çağırdı!O da benim gibi düşünüyor!Trabzonspor geçen yıl hakemlerden çok çekti!Şampiyonluğu gasp edildi.Memiş isyan ediyor!Trabzonlu için Trabzonspor çok önemlidir.Takım için gerekirse tüm mal varlığından vaz geçerler.Bilmeyenler bilsin istedim!