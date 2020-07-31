Karagümrük’ün büyük başarısı

Kolay bir iş değil. Geçen yıl çıktılar TFF 1. Lig'e. Kimse onlardan böyle bir başarı beklemiyordu. İnandılar başardılar. Play-Off maçlarında Akhisar'ı elediler. Hem de öyle böyle değil. İstanbul'da 3-3 berabere kaldılar. Kimse onlardan böyle bir başarı beklemiyordu. Bu iş bitti diyenler az değildi. Ama onlar inandı. Akhisar'ı sahasında yenerek finale çıktı. Herkesin favorisi Demirspor'u eleyerek Süper Lig'e çıktı. 1-1 bitti normal süre. Uzatmalarda sonuç değişmedi. Penaltılar belirledi. Süper Lige çıkan son takımı. Adana Demirspor'un hayalleri yıkıldı. Ama dün gece kazanmak için her şeyi yaptı Mavi Şimşekler. Olmuyor, olmuyor. Demirspor yılardır Süper Lig'in kapısından dönüyor. Dün 5. kez döndü finallerden. Umutlar seneye demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ben en çok bu takıma her şeyini veren Başkan Murat Sancak'a üzülüyorum. Gecesini gündüzüne kattı. Futbolcularla birlikte yattı kalktı. Adanalının beklentisini biliyordu. Kadroyu iyi kurdu. Direk çıkacaklardı. Son anda kaybettiler. Ligi 3. bitirip Bursaspor'u elediler. Karagümrük karşısında da oyunun büyük böiümünde üstün oynadılar. Ama sonuca gidemediler. Üzülmesinler bu sene olmadı, gelecek sene olur.