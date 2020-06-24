Oflu iş insanı Memiş Çakır ölümüne Trabzonsporludur!

Alanya'da 5 yıldızlı Alan Xafira Deluxe Resort isimli tatil köyünün de sahibidir. Oteli 1 Temmuz'da açacaktı! Trabzonspor gelince akan dereler durdu. Kapalı oteli açtı. Hem de bir kuruş almadan...

Trabzonspor aşkı böyledir işte. 65 yaşındaki gurbetçi, "Trabzonspor'a olan özlemimiz gurbet elde daha çok depreşiyor" diyor...

Çakır; 'Her zaman Trabzon'a destek olmaya hazırız. Bu durum nesilden nesile devam edecek' diye ekliyor.

Takımı ağırlamak için de 160 personel görevlendirdi. Trabzonspor sevdası böyle bir şeydir... Memiş Çakır'ı tanırım! Para kuvvetiyle ona bir şey yaptıramazsınız! Bordo-Mavi renklerin aşkı ona neler yaptırmaz ki? Alanya maçı Memiş'i de beni de üzdü! Neyse biz yine çifte kupayı bekliyoruz!

***