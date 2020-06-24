Memiş Çakır!
Oflu iş insanı Memiş Çakır ölümüne Trabzonsporludur!
Alanya'da 5 yıldızlı Alan Xafira Deluxe Resort isimli tatil köyünün de sahibidir. Oteli 1 Temmuz'da açacaktı! Trabzonspor gelince akan dereler durdu. Kapalı oteli açtı. Hem de bir kuruş almadan...
Trabzonspor aşkı böyledir işte. 65 yaşındaki gurbetçi, "Trabzonspor'a olan özlemimiz gurbet elde daha çok depreşiyor" diyor...
Çakır; 'Her zaman Trabzon'a destek olmaya hazırız. Bu durum nesilden nesile devam edecek' diye ekliyor.
Takımı ağırlamak için de 160 personel görevlendirdi. Trabzonspor sevdası böyle bir şeydir... Memiş Çakır'ı tanırım! Para kuvvetiyle ona bir şey yaptıramazsınız! Bordo-Mavi renklerin aşkı ona neler yaptırmaz ki? Alanya maçı Memiş'i de beni de üzdü! Neyse biz yine çifte kupayı bekliyoruz!
***Kalecimiz Erce, "Herkes bize karşı hırslı oynuyor" dedi. Doğru söyledi.
Rakip oynayacak elbet! Ya hakemlerin emek hırsızlığına ne demeli?
Trabzon'un gollerini çalıyorlar! Hem de vicdanları sızlamadan. Başakşehir maçında A.Gücü'nün golünü VAR iptal ediyor. Alanya'da Abdulkadir topu alırken Caulker tabanı ile vuruyor.
Hakem efendi faul vermedi. Pozisyon kesinlikle fauldü, Alanyalı oyuncu ise kırmızı kartlıktı. Trabzon aleyhine kolay faul veren, kırmızı gösteren hakemler nedense lehte olan kararlar için aynı hassasiyeti göstermiyor.
Trabzonspor bu hakemlerden çok çekti. Hakemler hep maçın önüne geçti. Aleyhte düdükler olmasaydı en az 10 puan farkla liderdi.
Hakemlere sesleniyorum; çekin pis düdüğünüzü Trabzonspor'un üstünden. Amacınız o takımı şampiyon yapmaksa ligleri bitirelim siz de şampiyonu ilan edin. Uğurcan bu sezon büyük bir ihtimalle gidecek.
Erce ise Alanya karşısında harikalar yarattı. Demek ki kaleci sorunumuz yok. O gol olmasaydı ne iyi olacaktı.