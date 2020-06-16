Zorbay facia istedi!

Ne çok özlemişiz futbolu...

Kavuşmamız bayram sevinci gibi oldu. Varsın seyircisiz oynansın. Ne olur? İlk hafta seyircisiz maçı belki yadırgadık...

Biz nelere alışmadık ki! Elbet buna da alışırız! Maçların canlı yayınları keyif verdi. Ama yayıncı kuruluşun liderin maçını 2. kanaldan yayınlaması haksızlıktı.

Takımlar arasında hazır olanlar vardı olmayanlar da. Trabzon bıraktığı yerden devam etti. Göztepe gibi zor bir deplasmanda kötü hakeme ve 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi. Taraftar yokmuş, takan olmadı ki!

Trabzonspor çıktı çatır çatır oynadı; maçı da aldı. Bundan sonra Trabzonspor'u tutmak zor. Şampiyonluğun tek adayı bordo-mavili ekiptir. Düdük ne kadar acı çalsa da bu böyle biline!

Uşaklar maçta hakemi de yendi ya!

Bizim Osman ne kudurmuştur şimdi!

Diğer takımlar alınmasın ama yan gelip yatmış. Hiçbiri hazır değildi.

H H H

Guilherme'nin ilk sarı kartı doğruydu.

Ama ya 2. sarı kart! Guilherme rakibine dokunmadı bile... Ortada faul de yok! VAR ne iş yapar? Neden devreye girip, kırmızıyı iptal ettirmedi!

Demek ki, Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için hakemleri de yenmesi şart!

Hakem yüzünden uşaklar 10 kişi kaldı. Pandemi filan da dinlememişler!

Hatta hiçbir şeyden ders almamışlar!

Kaldıkları yerden büyük hatalar yapmaya devam ediyorlar. Bir futbolcu bu kadar kolay atılmamalı. Zorbay Küçük geleceği olan bir hakem. Trabzonspor'un kaderiyle oynamak istedi. Yemedi o başka! Trabzonspor iyi oyununa rağmen maçı koparmasaydı şimdi maçın hakemine daha çok yer ayıracaktık.

Allah'tan skor imdadına yetişti.

Trabzonspor 10 kişi de kalsa nasıl kazanacağını bildi. Sonuçta uşaklar bıraktığı yerden devam etti. Kalan 7 maçı da kazanarak hasret kaldığımız şampiyonluğa ulaşacağız. Bizi yolumuzdan artık kimse döndüremez.