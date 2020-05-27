Hey gidi günler hey! – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Hey gidi günler hey!

Hey gidi günler hey!

12 Haziran'a az kaldı. Takımlar hazır! Bizi ise tatlı bir heyecan sardı. Nefesleri tuttuk bekliyoruz!
Sevgiliyi bekler gibi.
Belli ki statlarda eski heyecan olmayacak! yaşayacağız sevincimizi. Olsun o da güzel!
'da başladı.
Diğer ülkelere de sıra gelecek!
Virüs futbola da kurallar koydu.
Gol sevinci yok mesela!
Birbirlerine sarılma da! Taraftar da yok! Olsun futbol var ya!.
Ekran karşısında sevineceğiz atılan gollere. Başarıyı aile bireyleriyle birlikte alkışlayacağız.
Biliyorum zor gelecek! Ama nasılsa bu günler de geçecek!
Normalde lig Mayıs'ta biterdi.
Şimdi Haziran, temmuz belki Ağustos'a kayacak. Lige ara verilecek mi? Onu bilmiyorum işte.
Bir çözüm bulurlar elbet! bir başlasın da lig! Salgın hastalık hız kesmiyor. Bu gidişle de bitmez!
Çünkü kurallara uymuyoruz!
Bazı kentlerde hastalıkta artış var.
Örneğin Gaziantep... Torunum Alp, oğlum ve gelinim için endişeleniyorum. döneceğiz elbette!. mesafe, maske ve temizliği ihmal etmesek. 'Bize bir şey olmaz' demesek! Yavaş yavaş mekanlar açılacak! Tedbiri elden bırakmamalı. Sosyal mesafe aralığını korumalıyız. Maskesiz sokağa çıkmamalıyız. Yasak olduğu için değil, sağlığımız için şart bunlar. Çünkü Kovitin şakası yok! Ölmek bayılmak değil yani. Sahaların yeni kuralları var! Seyircisiz, gol sevinci olmadan hata ikili mücadelelere futbolcuların dikkatli olacağı bir başlangıç olacak!.
Böyle ligin tadı tuzu olur mu bilmem! Ama golleri özledik.
Hayırlısı ile bir başlasın; şampiyon da, düşen-çıkan belli olsun da.
Bu arada yıllardır görmediğim 'un acar muhabiri Sevgili 'yı aradım...
Biraz yarenlik ettik. Kızını sordum.
Sude büyümüş; mimarlık okuyor!
Yeğenim Nazlı Deniz gibi...
Halbuki daha dün kundaktaydı...
Büyümüş de, üniversiteli olmuş...
Zaman su gibi akıyor dostlar...
Can Karyağdı şimdi Trabzonspor'un Medya İletişim Direktörü oldu. Ona her şey yakışır!
Hele Trabzonspor!

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