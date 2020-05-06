Takımlar toplanıyor çalışmalar başladı – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Takımlar toplanıyor çalışmalar başladı

Şu virüs milletin şakulini nasıl kaydırdı ama. Hayat resmen durdu! Bu yaşıma kadar böyle şey ne duydum ne de gördüm.
İspanyol gribinden söz ederler...
Sonra koleradan... 30 milyon insanın canına mal olan AIDS'ten de... Hiçbiri korona gibi sinsi ve korona kadar hızlı öldürmedi.
Bu şerefsiz önce kimyamızı bozdu, sonra canımızı aldı. Bizi manyak yaptı!
Sevincimizi, neşemizi umudumuzu kaybettik! Ne dışarı çıkabiliyoruz, ne birbirimize sarılabiliyoruz!
Öylesine pis bir şey bu virüs! İsmi bile yamuk! Her türlü aktivite durdu.
Park yok, sinema yok, tiyatro da!
Sporun tüm branşları paydos edildi!
Federasyonu kalan maçların oynanması için bir çözüm arıyor.

***

Şu sıra ortada dolaşan bir haziran lafı var! Kulüpler de hareketlendi.
Yurt dışındaki futbolcular çağrıldı.
Gelenler önce karantina sonra takıma giriyor. Kadrosunu tamamlayanlar antrenmanlara başladı.
Tabii sosyal mesafeyi koruyarak!
Alınması gereken önlemler, liglerin başlamasına kadar yapılması gerekenler bir raporla açıklandı. Ancak o rapora göre futbolun oynanması zor!
Kulüpler bu önlemleri alabilecek mi?
Cidden kestirmek zor! eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu;
"Futbolcunun koronavirüse yakalanması halinde federasyon kulüp başkanlarını sorumlu tutacak!.
Koronavirüse yakalanan futbolcu da başkanı mahkemeye verebilecek" diyor. Yani ortalık fena karışacak gibi.
Her şeye rağmen kulüpler lig başlayacak gibi çalışıyor. Neyse...

***

Zor günlerden geçtik! En büyük sıkıntıyı da yaşadı.
ve Abdurrahim Albayrak için korkuttu. Neyse ki tedavi görüp iyileştiler. Bu işin gerçekten hiç şakası yokmuş!.. Virüs ne adam ne renk seçiyor! Bordo-mavililer de çalışmalara başladı. Yurt dışında gelen oyuncular takıma katılıyor. 4'lü, 5'li gruplar halinde çalışıyorlar. Yönetim hem takımı hem de kendini lige hazırlıyor! Kesin tarih ise önümüzdeki günlerde açıklanacak!

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