Çağ atlatan yeni statlar – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Çağ atlatan yeni statlar

Reis'in sevdası olmasaydı bu kadar güzel statlar olur muydu?
Yapılan modern statlar sayesinde hem maç seyretmeye giden taraftarlar, hem de futbol oynayan futbolcular keyifli...
Başkan Erdoğan'ın her yatırımı ayrı bir güzel. Statlar ise bir başka güzel.
Başkanın spora yaptığı katkıları bu millet unutmaz!
Ülkenin her yerine yeni statlar yaptı.
Eski statların hali çok kötüydü.
Çim sahalarımız bile yoktu.
Olan da elle sayılacak kadar azdı.
Nerelerden nerelere geldi .
Tel örgülerin arkasında taş betonların üzerinde maç seyrederken şimdi neredeyse sinema salonu konforunda maç izliyor futbol severler.
Türkiye bu konuda da çağ atladı.
Bizim bir Avni Aker'imiz vardı.
Emektar stat çok takımı, çok futbolcuyu ağırladı.
Sonrasında yıkıldı ve 'a çok modern bir stat yapıldı.
'in adını verdiler.
İyi de oldu...
Sadece Trabzon değil ki yeni stat yapılan. 'da 'ın, 'ın, 'in oynadığı statlar da muhteşem.

***

'da yapılan stat.
aynı şekilde.
Modern statlardan 'da faydalandı. Emektar 19 Mayıs Stadı çok eskimişti. Şimdi yeni statlar konuluşuluyor Türkiye'de. bitmek üzere. Bittiğinde burada maç seyretmenin keyfi çok başka olacak.
Türkiye'nin her yerine bu statlardan yapıldı. Masraftan kaçınılmadı.
Avrupa'da bir çok ülkede bile olmayan modern statlar bunlar.
Kentin nüfusuna göre 30 binden başlayan 70 bine kadar çıkan seyirci kapasiteli statlarımız göz kamaştırıyor.
Buraları gördükçe ülkenin vizyonunun ne kadar değiştiğini anlmıyorsunuz. Sadece futbol oynanan statlar yapılmadı... Kış ve yaz sporlarının yapılacağı salonlar, pistler de yapıldı...
Tekere takoz koyanlar olmasa daha neler olacak neler. Kim ne derse desin görünen köy kılavuz istemezmiş.
Yiğidin hakkını da yiğide vereceksin arkadaş!... Bir yanda hızlı trenler, bir yanda otobanlar, dünyanın en büyük havalimanları ve dev hastaneler...
Nereden nereye geldin be Türkiyem.

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