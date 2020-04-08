Biraz nostalji...

Koronavirüs tüm dünyada hayatla birlikte ligleri de durdurdu. Liglerin ne zaman başlayacağı belli değil.

Biraz nostalji yapalım.

Sene 1990... Trabzonspor, Barcelona'yı ağırlıyor. Tribünler tıklım tıklım. Cruyff'un takımı Barcelona'yı Hamdi'nin golü ile 1-0 yendik. Dünya şaşkın! Koca Barcelona'ya Avni Aker'i dar ettik.

Yine bir Şampiyonlar Ligi maçı.

Deplasmanda İnter ile oynuyoruz.

Celustka 76. dakika da öyle bir gol attı ki, Türkiye ayağa kalktı...

1976'da Trabzonspor, Liverpool ile oynadığı maçı 62. dakikada Cemil Usta'nın penaltıdan attığı golle yenerek tarihi bir galibiyet aldık.

Velhasıl Trabzonspor'un tarihi böyle destanlarla doludur! Aston Villa da bunlardan biridir.

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Adanaspor da önemli başarılara imza attı. 1971 ile 1984 yılları arasında ligin önemli takımlarından biriydi. 3 defa UEFA Kupası'na ve 1 defa da Balkan Kupası 'na katıldı. İtalya 'nın İnter, Macaristan 'ın Honved ve Avustarya'nın Salzburg takımlarıyla karşılaştı.

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Adana Demirspor'un ise ilginç bir özel maçı var. Her şey, Forza Livorno'nun Fan Kulübü'nden Demirspor'a gelen bir mesajla başladı.Livorno aynı Adana Demirspor gibi işçi takımı. Bu özel maçla ırkçılığa karşı duruşlarını Demirsporlularla birlikte dünyaya gösterdiler.

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