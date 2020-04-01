Birlikte atlatırız

üsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır... Zaman mefhumu gözetmeksizin millete hizmet ediyor. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Bir virüsün dünyanın düzenini değiştirdi. Koronavirüs'ten kurtulmak için evde kal. Bu zor günleri birlikte aşacağız! Ligleri düşünmeyin. Nasıl olsa bir şekilde çözüm bulunur. Haziran ayı telafuz ediliyor. Ama önemli değil. Bir şekilde tamamlanır ligler. Sağlık ele geçmez. Şu beladan dünya bir kurtulsun Yine eski günlerdeki gibi oluruz. Bu günlerde birbirimize destek olmalıyız.

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