Birlikte atlatırız – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Birlikte atlatırız

Birlikte atlatırız

üsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır... Zaman mefhumu gözetmeksizin millete hizmet ediyor. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Bir virüsün dünyanın düzenini değiştirdi. Koronavirüs'ten kurtulmak için evde kal. Bu zor günleri birlikte aşacağız! Ligleri düşünmeyin. Nasıl olsa bir şekilde çözüm bulunur. Haziran ayı telafuz ediliyor. Ama önemli değil. Bir şekilde tamamlanır ligler. Sağlık ele geçmez. Şu beladan dünya bir kurtulsun Yine eski günlerdeki gibi oluruz. Bu günlerde birbirimize destek olmalıyız.

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Spor camiası kenetlendi. Çok sayıda Türk sporcu sağlık kuruluşlarına ve ihtiyacı olanlara erzak yardımı yapıyor. Tabiri caizse birbirleriyle yarışıyor. Biz böyle bir toplumuz işte. Dara düştüğümüz de hemen kenetlenmeyi biliyoruz! Yardım için çırpınıyoruz! Milli futbolcumuz, 'daki göz bebeğimiz Merih Demiral, ve ile başladı bu kampanya. Sonrasında , , Umut Nayır, , , Mert Hakan Yoldaş, , Enes ünal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Atakan Akkaynak gibi daha ismini saymadığım bir çok futbolcu ile devam etti. Hemen hepsi erzak yardımı yapacaklarını belirtti. Böyle bir ülkeyiz işte. , ve Şener Özbayraklı da yoğun bakım ünitesine yatak, izolasyon ve malzeme desteğinde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanya ile yardımlar çığ gibi büyüyecek! Önümüzdeki günlerde onlara yenileri eklenecek! Maddi yardımlardan fakir fukara ve ihtiyaç sahipleri yararlanacak! Bu illetten birlikte olduğumuz sürece daha kolay kurtuluruz. Alınan kararlara uyalım. Sokağa çıkmayalım. Biraz daha sabır lütfen!.

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