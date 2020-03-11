Puan çalan hakemler!

Halis Özkahya isimli hakem yüzünden geçen haftam berbat geçti. Bu hakem çaldığı düdükle Trabzonspor'un üç puanını yedi. Uşakların son dakikada attığı golü iptal etti. Adam tertemiz golü 'faul' kılıfıyla milletin gözü önünde çaldı. Pozisyonun faul olmadığını Türkiye kabul etti. Ama bu 'Halis' efendi kabul edemedi. Neden? Ne filmler çevriliyor yine... Trabzonspor'un önünü kesmeye çalışıyorlar? Trabzon halkı ayakta. Hakeme öfke çığ gibi! Bir bulsalar.... Sayılmayan golden önce faul yok! Abdülkadir Ömür topa müdahale ediyor. Gaziantepli futbolcu da tabanına vuruyor! Faul varsa Gaziantepli futbolcu da var! Abdülkadir'de yok ki! Trabzon'un golünü yemek adamı zehirler! Nwakaeme'nin golü hakikaten kusursuzdu. Yorumcu hakemleri de dinledim. Hepsinin ortak görüşü aynıydı. 'Faul değil kardeşim!' Trabzonspor'u bu ince oyunlarla durduramayacaklar ama. Mutlaka korktukları başlarına gelecek! Lige ayar çeken bu düdükçülere rağmen hem de! Kirli ellerinizi çekin Trabzonspor'un üzerinden. Penaltıyı vermezsiniz, nizami golü saymazsınız. Ne ayaksınız be!

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Bu VAR zaten amacından iyice uzaklaştı. Takımların hakkı yenmesin diye kuruldu. Ama aksi oluyor. VAR; ha var, ha yok! O kadar çok hata yapılıyor ki… Git iyice bak kardeşim! Bir daha, bir daha bak! Göremiyorsan diğer hakemlerden yardım al. Ne yaparsan yap! Ama hata yapma! Topçumun emeğini çalma! Çalma kardeşim çalma! Böyle yaparsan tüm Trabzon'u karşına alırsın. Ligi rahat bırakın; hak eden kazansın. Takımlara ayar çekmeyin. Hata yapan hakemler var! Alın düdüğü elinden... Alın ki alttan gelenlere örnek olsun. Onlar da takımları doğramasın, haklarını gasp etmesin! Halis efendi o kadar kötü bir maç yönettin ki… Sana diyecek söz bulamıyorum. Var da diyemiyorum! Yapacağın en güzel şey bir an önce düdüğü bırakıp gitmendir.