Horona az kaldı

Trabzon şampiyonluğa kilitlendi.

Beşiktaş maçında bunu ilan etti.

Önce öne geçti, sonra geriye düştü. Yani maçı hiç bırakmadı!

Yenemezsen yenilmeyeceksin!

Uşaklar İstanbul deplasmanında da bu kuralı uyguladı. Trabzonspor çok iyi bir kaleci kazandı. Uğurcan yaşıtları arasında dünya çapında bir isim!

İleride de Sörloth.

Biri tutuyor, diğeri atıyor.

Böyle olunca zirve zor olmuyor....

Kuzeyin Kralı Sörloth.

Bu ifade Trabzonspor'un golcüsüne yakıştı.

Böyle bir forvet ile gol sıkıntısı çekilmez!

Onun için yer ve mekan fark etmiyor.

Vuruyor gol oluyor!

Tüm kulüplerin gıpta ettiği bir isim Sörloth. Aklıyla, fiziğiyle ve yeteneğiyle süper bir golcü hem de.

Uzatmadaki golüyle bu yeteneğini kanıtladı. Herkes onu istiyor!

Ama Sörloth gelecek sezon da Trabzonspor'da...

Satın alma opsiyonu bile bordomavilerde.

Telaşa gerek yok! Uğurcan'ı da Allah esirgesin. Beşiktaş maçındaki kurtarışlarıyla takımı ayakta tuttu.

Bu çocuğu Başkan Ağaoğlu takımda nasıl tutar bilmem.

Satılırsa Uğurcan ucuza gitmemeli....

Satıştan kulüp iyi para kazanmalı.

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