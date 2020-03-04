Nazar değmesin

O nasıl bir maçtı öyle. Trabzon- Rize maçından söz ediyorum.

İlk yarı çok kötüydük çok!

Fırtına herhalde Rizespor'u hafife aldı.

'Nasıl olsa yenerim' diyerek az kalsın şok bir sonuçla karşılaşacaktı.

Trabzon-Rize maçları Karadeniz derbisidir.

Biz Rize ve Trabzon'un ne karşılaşmalarını gördük.

Yolların kesildiği, araba camlarının indirildiği çok maçlar gördük...

İyidere ve Of yollarının kesildiği, kavgaların gırla gittiği.

Bu çirkin görüntüler yok artık.

Hüseyin hoca oyuncularını derbi maça göre motive etmeliydi.

Kısacası ilk yarı hayal kırıklığıydı.

Ama ikinci yarıda maçın keyfine doyamadık.

Trabzon tam eski günleri gibiydi.

Fırtına kasırgaya dönmüştü.

İkinci yarı Hüseyin Çimşir futbolculara iyi gaz verdi.

Guilherme yerinde oynamıyor.

İnşallah zayi olmaz!

Tıpkı 'arabulucu oyuncu' gibi.

Bu futbolcu yerinde oynasa daha başarılı olacak.

Daha önceki maçlarda futbolcular atılan gollerden sonra bir yumak oluştururdu.

Sevinci de üzüntüyü de birlikte yaşarlardı.

Bu yumak halini yitirdiler...

Neden?

Trabzonspor için bu hafta çok önemli.

Sivas'taki Sivas-Galatasaray maçının sonucu bizi yakından ilgilendiriyor.

Maç berabere biterse zirve Başakşehir ile Trabzonspor'a kalır.

***

Obi Mikel'e gösterilen 2. sarı kart haksızdı. Penaltı tamam da oyuncu gereksiz yere atıldı.Adam Fenerbahçe derbisinde dün yer alamadı. Kaleci Uğurcan müthiş biri...Sörloth ise Rize defansını dağıttı.Abdülkadir Ömür az da olsa formasına kavuştu.Zamanla ilk on bir yer alacaktır.Dikkat çekici bir konu daha var.Trabzonspor Hüseyin Çimşir hoca ile daha golcü bir takım hüviyetine büründü.Ligde şimdiye kadar attığı 54 golle hem tarih yazdı, hem de ligin en çok gol atan ekibi unvanını ele geçirdi.Trabzonspor böyle devam ederse sezon sonunda gol rekoru kırarak şampiyon olur.Aman nazar değemesin.