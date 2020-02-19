Öküzün altında buzağı yok

İnşallah o sene bu senedir.

Trabzonspor doludizgin zirveye koştu ve yerine oturdu. Kimse boşuna öküzün altında buzağı aramasın.

Bizim uşaklar dört nala şampiyonluğa koşuyor.

Hem de öyle bir koşu ki; bu çölde susamışlıktan beter!

Kasırga gibi esiyorlar. Tutulması ve geçilmesi imkansız gibi.

Sivasspor deyip geçmeyin. İlk yarıyı açık ara lider bitirdi.

Ama kadro sorunu sıkıntı yarattı.

Trabzon onun gibi değil.

Kadro geniş yedek kulübesi zengin.

Takımın başında da iyi bir hoca var.

Hüseyin Çimşir yakaladığı fırsatı iyi değerlendiriyor.

Ama yükü ağır!

İşini iyi yapıyor...

Taraftar desteği arkasında olan uşaklar için bu maç hiç zor olmadı.

Hele erken gelen gol!

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