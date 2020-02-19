Öküzün altında buzağı yok – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Öküzün altında buzağı yok

Öküzün altında buzağı yok

İnşallah o sene bu senedir.
doludizgin zirveye koştu ve yerine oturdu. Kimse boşuna öküzün altında buzağı aramasın.
Bizim uşaklar dört nala şampiyonluğa koşuyor.
Hem de öyle bir koşu ki; bu çölde susamışlıktan beter!
Kasırga gibi esiyorlar. Tutulması ve geçilmesi imkansız gibi.
deyip geçmeyin. İlk yarıyı açık ara lider bitirdi.
Ama kadro sorunu sıkıntı yarattı.
onun gibi değil.
Kadro geniş yedek kulübesi zengin.
Takımın başında da iyi bir hoca var.
Hüseyin Çimşir yakaladığı fırsatı iyi değerlendiriyor.
Ama yükü ağır!
İşini iyi yapıyor...
Taraftar desteği arkasında olan uşaklar için bu maç hiç zor olmadı.
Hele erken gelen gol!

***

Sörloth'un attığı o güzel gol!
O gol Trabzonspor'u ateşledi, Sivasspor'u yıktı.
Kenar yönetimini ve tribünleri dolduran binlerce taraftarı rahatlattı.
Uğurcan'ın yeri apayrı. O çocuk kalede devleşiyor. Kalitesini gösteriyor.
Sezon sonu Başkan Ağaoğlu bu kaleciyi takımda tutabilir mi bilmem...
Sörtloth'a ayrı bir yer açmak lazım.
Beyefendi bir futbolcu.
İki maç cezayı hak etmemişti. Neyse ki hakkı teslim edildi. Dikkatimi çekti.
Abdulkadir Parmak neden Sörloth'a pas vermiyor. Zaten paslaşsa belki fark daha da artardı.
Parmak'ı uyarmak gerekir!
Neyse... Uşaklar iyi havaya girdi.
Taraftar mest oldu. Trabzon'da herkes şampiyonluğa kilitlendi.
Trabzonspor bu sezon altın yılını yaşıyor. 'nda ilk dört arasında, ligde lider, hem de maç eksiğiyle lider!
maçının tek olumsuzluğu son dakikalarda takımın iyice geriye yaslanması oldu. Özellikle son dakikalarda Sosa'nın oyundan çıkması Sivas'ı harekete geçirdi.
Golü de bu saniyelerde yedik ya.
Bence Sosa bitiş düdüğüne kadar sahada kalmalı.
Takımın geriye yaslanmasına ise bir çözüm bulunmalı.

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