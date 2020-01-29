Türk milletinden özür dileyin!

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendi.

Fenerbahçe'nin aklı evvel yöneticileri alakasız bir şekilde olaya daldı. Malatyaspor başkanı da! Erteleme gerekçesi 6.8... Yani deprem...

Yani depremde hayatını kaybeden 41 insanımız... Bunların dertleri başka!

Malatyaspor başkanı kendilerinin erteleme talebi olmadığını söyledi.

Fenerbahçe yöneticileri ise bu söze balıklama atladı. Senaryo hazır!

Trabzonspor kupa maçında çok yorulmuş! 4 futbolcu sarı kart sınırındaymış! Puan kaybı psikolojik baskı yaratırmış! Falan, filan, feşmekan!

Nedir bu Trabzonspor düşmanlığı!

Depremde ölenlere bile saygınız kalmadı! Trabzonspor camiası haklı olarak ayağa kalktı! Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ertelemeyi biz istemedik. TFF önerdi.

İnsanlık adına biz de kabul ettik" dedi.

İnsanlık adına... Yani depremde ölenler adına... Karar çok insani bir şey!

Başkan Adil Gevrek talebin Trabzonspor'dan geldiğini iddia ediyorsa bunu ispatlamak zorunda.

Fenerbahçe erteleme olayının içine neden girmek istiyor? Geçmişte Trabzonspor'a yapılanları kimse unutmadı.

Anlaşılan hafta sonu oynanacak maçtan önce ortamı germek istiyorlar! Ortalığı karıştıran Adil Gevrek, takımını Antalya'ya kampa kaçırdı.

Demek ki depremde zarar gören Malatya, takımın çalışma koşullarına uygun değil. Adam resmen şov yaptı!

Tüm bunlar yaşanırken TFF yaptığı açıklama ile maçın kamu kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonrasında ertelendiğini söyledi. Ortalığı karıştıran Adil Gevrek ile Fenerbahçe yönetiminin hem Trabzonspor'dan hem de yüce Türk milletinden özür dilemesi lazım!

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Adana Demirspor farklı bir takım.2 farkla öne geçiyorsun. Tribünler tamamen dolu. Her şey iyi gidiyor. 86. dakika da bir gol yiyorsun. Uzatmada bir gol daha. Farklı kazanacağı maçı beraberlikle bitirdi. Mavi Şimşekler inşallah kaybettiklerini aramaz!

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