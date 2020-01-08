2020 model Adana Demir

Adana Demirspor ikinci yarıya hızlı hazırlanıyor.

Takım Antalya'da kampta.

Tek hedefi Süper Lig! Başkan Murat Sancak takımın başından ayrılmıyor. Devre arası transferinde Erkan Zengin ile anlaştı.

Osmanlıspor'dan da Hasan'ı aldı.

Başkan, ünlü isimler yerine "Adana Demirspor ruhunu taşıyacak futbolcuları takıma kazandıracağız" diyor. Gündeminde iki santrfor, bir de kaleci var! Savaşçı futbolcular takıma iyi katkı yapar!

Teknik direktör Uğur Tütüneker futbolculara bunu aşılıyor, sahada rakibe basan, koyan bir takım hep başarılı olur.

Adana Demirspor lig başlayana kadar kampta olacak! Balıkesir deplasmanına da buradan gidecek.

Son güne kadar yapılan kamp futbolcuların kaynaşmasını sağlar.

Başkan doğru bir karar aldı.

Takıma yeterince katkı sağlamadığı düşünülen Anderson, Legart, Erdal Öztürk, Emre Uğur Oruç, kaleci Emrullah ile yollar ayrıldı.

Kamp sonrasında iki futbolcu daha gönderilecek!

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Başkan Murat Sancak'ı tanırım.

Hırslı, istekli ve azimlidir. Verdiği sözü de tutar! Taraftara şampiyonluk sözü verdi. Demirspor geçen yıl Play-Off'tan döndü. Ama bu yıl ayakları daha sağlam yere basıyor.

Giden futbolcular takıma katkı sağlamayanlardı. Gelenler ise oldukça istekli. Yeni alınacaklar da...

Başkan, Adana halkına verdiği sözü tutacak. Sezon sonunda mavi lacivertli ekip mutlu sona ulaşacak.

Başkan kendinden emin ve kararlı...

Gelelim bordo-mavili ekibe...

Trabzonspor bizim sevdamızdır!

Dahası nefesimizdir! Onsuz ne gün geçer ne de ömür! İkinci yarıda fırtınamız daha hızlı esecek! Başkan Ağaoğlu bunun için çalışıyor...